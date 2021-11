Koronasertifikat tas i bruk innenlands i Norge

– Hvis en kommune har innført krav om for eksempel én meters avstand og bordservering på utesteder, kan kommunen i tillegg legge til krav om å bruke koronasertifikat. Da kan utestedet drive som vanlig, hvis gjestene har grønt koronasertifikat, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse om koronasituasjonen fredag.

De som har grønt koronasertifikat, er vaksinerte, personer som er immune fordi de har hatt korona, eller har en negativ koronatest, sa han videre.

Tredje vaksinedose

Alle over 18 skal få tilbud om en tredje vaksinedose, en såkalt oppfriskningsdose, opplyser regjeringen.

– Vaksinasjon er den viktigste beskyttelsen vi har mot korona. Smitten vil være blant oss i flere år fremover, og det er mye vi sammen kan gjøre for å hindre at viruset sprer seg, men vi trenger også den beskyttelsen vaksinene gir. Regjeringen lytter til FHIs vurdering og planlegger for at hele den voksne befolkningen får tilbud om en oppfriskningsdose, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Folkehelseinstituttet (FHI) har planene klare for å gi en tredje vaksinedose til alle mellom 18 og 64 år.

Kommunene er allerede godt i gang med å tilby alle over 65 år en tredje vaksinedose mot covid-19, og nå står helsepersonell for tur.

– Trenger mer kunnskap

Regjeringen planlegger nå også for at alle mellom 18 og 64 år får tilbud om oppfriskningsdose neste år, når det har gått minst 6 måneder etter andre vaksinedose.

Regjeringen presiserer at vaksinene ikke beskytter 100 prosent mot sykdom og har noe dårligere effekt hos eldre.

– Oppfriskningsdose for voksne vil kunne bidra til bedre beskyttelse mot sykdom, og til at færre smitter videre. Men vi trenger mer kunnskap om dette. Derfor har vi bedt FHI om å gjøre løpende vurderinger av nytte og risiko ved oppfriskningsdose for voksne, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Kommunene bes om å prioritere å gi første og andre vaksinedose til dem som ennå ikke har fått det, samt oppfriskningsdose til dem over 65 år, dem med svakt immunforsvar og til helsepersonell, før personer mellom 18 og 64 år tilbys oppfriskningsdose.

Helsepersonell

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet om uvaksinert helsepersonell og faren for at de kan smitte sårbare pasienter. Helsedirektoratet har kommet med råd til kommunene om hvordan de kan unngå slike situasjoner, påpeker Kjerkol.

– Vi vil ta ytterligere grep for å beskytte sårbare pasienter fra smitte. Derfor ønsker vi testing av uvaksinert personell to ganger i uka og klar beskjed om at de må bruke munnbind, sa Kjerkol på pressekonferansen fredag.

Helsedirektoratet kommer til å sende ut retningslinjer om dette til kommunene.

Nasjonale tiltak

Regjeringen vil på nytt innføre nasjonale tiltak for å begrense koronasmitten, opplyser statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Støre sier at de nye tiltakene ikke vil innebære nedstenginger, men enklere nasjonale regler for å begrense smitten.

Fakta om nye koronatiltak

Dette er noen av de nye, nasjonale koronatiltakene:

Uvaksinerte nærkontakter over 18 år får plikt til å teste seg

Denne plikten vil gjelde fra 16. november

Uvaksinert helsepersonell bør testes to ganger i uka og bruke munnbind

Helse- og omsorgsministeren vil innføre forskrift som gir kommuner mulighet til å vedta lokal bruk av koronasertifikat.

Regjeringen ønsker også mer målrettet bruk av testing i skolene.

