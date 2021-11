FHI klare til rulle ut tredje vaksinedose til alle

Av Fredrik Moen Gabrielsen

– Vi er klare til å iverksette dette når som helst, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

Regjeringen holder fredag en pressekonferanse om koronasituasjonen etter økende smittetall den siste tiden.

Kommunene er allerede godt i gang med å tilby alle over 65 år en tredje vaksinedose mot covid-19, også omtalt som oppfriskningsdose. Snart er det også helsepersonells tur.

Folkehelseinstituttet (FHI) har i tillegg lagt planer for å gi en oppfriskningsdose til den øvrige befolkningen, altså alle mellom 18 og 64 år. Her er det imidlertid ikke tatt en endelig beslutning, men planleggingen er altså i gang.

– Dette vil være noe som rulles ut i løpet av omtrent et halvår, dersom det blir aktuelt, sier Stoltenberg.

– Godkjenningen av en oppfriskningsdose er basert på at det skal gå minst seks måneder fra man fikk den andre dosen. Det betyr at de fleste i den gruppen ikke skal ha en oppfriskningsdose – hvis de skal ha den i det hele tatt – før det har gått noe tid, sier hun.

Det er god nok tilgang på vaksiner for en eventuell utrulling av tredje dose til alle, forklarer Stoltenberg, som sier det i hovedsak vil dreie seg om vaksiner vi allerede har mottatt, eller har avtale om å motta.

Flere land ligger foran

Det europeiske legemiddelverket (EMA) ga i forrige måned grønt lys for bruk av en tredje vaksinedose.

I forrige uke besluttet danske myndigheter at alle dansker over 18 år skal få tilbud om en tredje vaksinedose, et arbeid som etter planen vil starte i desember. Også i Sverige har myndighetene tatt beslutningen om å tilby alle voksne en tredje dose. Utrullingen vil skje i løpet av vinteren og utover våren, uttalte regjeringen for noen uker siden.

I en rekke land er arbeidet med å gi tredje dose til alle allerede godt i gang. I Israel er nær halvparten av befolkningen vaksinert med tredje dose.

Men her til lands er det altså ennå ikke tatt en beslutning. Stoltenberg avviser imidlertid at Norge henger etter.

– Vi henger ikke etter, vi har valgt å avvente. Vi er mer opptatt av å formidle at det er en løpende vurdering av nytte og risiko, sier FHI-direktøren.

Håper på høy oppslutning

Helsemyndighetene har vært tydelige på at det fortsatt er begrenset kunnskap om virkningen av en tredje dose koronavaksine.

FHI håper sterkt på en høy oppslutning blant de eldre som nå tilbys tredje dose, og Stoltenberg forklarer at de har mottatt tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å kunne fastslå at nytten overstiger risikoen hos de eldre.

– Når det gjelder de som er yngre enn 65, så er det mer uklart, men dette følger vi og mange andre land nøye med på hele tiden. Og vi vil derfor komme med anbefalinger fortløpende, avhengig av pandemiens utvikling og kunnskapsgrunnlaget, sier hun.

– Hva skjer så seks måneder etter en eventuell tredje dose, må man da ta en fjerde dose og så videre?

– Det vet vi ikke ennå. Men vi er jo vant med at vi har en årlig sesongvaksinering knyttet til influensa. Det kan tenker at vi kommer i en slik situasjon når det gjelder korona, men det er for tidlig å si, sier Stoltenberg.

