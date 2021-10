Støre til Financial Times: – Å stoppe oljeboringen vil bety slutten for det grønne skiftet

Det er i et intervju med den britiske avisen Financial Times at Støre sier at hvis Norge – som er den største leverandøren av gass til Europa etter Russland – skulle legge ned oljevirksomheten på norsk sokkel i løpet av kort tid, så vil det bety at hele det europeiske kontinentet vil komme til å slite med å nå sine klimamål.

– Hvis vi skulle gå fra en dag til neste med å legge ned produksjonen på norsk sokkel, så tror jeg det ville sette en stopper for den industrielle overgangen som man trenger for å lykkes med å nå nullutslippsmålet, sier Støre.

– Vi skal utvikle oss mot en overgang, ikke legge ned, sier han.

Støre innrømmer at det er et paradoks at Norge, som er Vest-Europas største oljeprodusent, også bruker betydelige midler på investering i grønn teknologi som elbiler, karbonfangst- og lagring og vindkraft til sjøs.

– Det er et paradoks, men ikke et norsk, men et globalt paradoks ettersom verden legger bak seg flere århundrer med produksjon av fossilt brensel.

Han understreker samtidig i intervjuet at Norge skal klare sine klimamål og sine klimaforpliktelser, og at dette vil være viktig ikke bare for Norge, men også for det grønne skiftet i Europa, India og Asia.

Støre slår også fast at oljefondet er politisk, men drevet av profesjonelle aktører som har som mål å få mye igjen med akseptabel risiko.

– Oljefondet er eiendommen til det norske folk, og det er opp til regjeringen og Stortinget å sette rammene for fondet, noe som etter mitt syn gjør fondet til et politisk verktøy, mener Støre.

