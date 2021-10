Tollere fant amfetamin verdt 90 millioner kroner i vogntog i Moss

– Det er et enormt beslag, sier politiadvokat Christian Gjølstad Finnanger i Øst politidistrikt til Avisa Oslo.

Vogntoget ble stoppet 29. juli i Moss, like etter at det hadde passert grensen til Norge. Vogntogsjåføren og en mann i 30-årene fra Oslo er siktet for befatning med en betydelig mengde narkotika.

– Min klient erkjenner delvis straffskyld, sier advokat Ole Petter Drevland, forsvarer for Oslo-mannen.

De to siktede har sittet varetektsfengslet til nå, men Oslo-mannen løslates mandag.

Vogntogsjåføren er i 50-årene og kommer fra et europeisk land. Politiet vil onsdag be om videre varetekt for ham fordi de mener det er fare for at han rømmer fra Norge dersom han løslates. Begge mennene er kjent for politiet fra før.

– Rollen til Oslo-mannen er ikke helt avklart, men han var på stedet da Tolletaten avdekket narkotikaen, sier Finnanger.

