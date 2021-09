Norske barn og unge dropper ny klimastreik

– Ikke noe er blitt organisert. Vi har ikke prioritert det, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom, som tidligere har samlet titusenvis av norske barn og unge til skolestreiker for klimaet.

– Vi har mye annet å gjøre. Vi får mer ut av å jobbe på andre måter nå, tilføyer Woie.

Massivt i Tyskland

I mars 2019 var det om lag 40.000 norske barn og unge som streiket med krav om at politikerne tar mer ansvar for å redde klimaet.

Denne gang kan Fridays For Future, bevegelsen som Greta Thunberg startet for drøyt tre år siden, så langt melde om bare fire innmeldte streiker i Norge på aksjonsdagen 24. september. De finner sted i Oslo, Bergen, Bodø og Straumen.

Ifølge Fridays For Future er det anslått at 100 kommer til arrangementet i Bodø, og 30 i Bergen, mens for Oslo og Straumen er det uvisst hvor mange deltagere som vil møte opp.

Verden rundt er det så langt meldt inn 1.609 arrangementer i 1.043 byer. De byene ligger i 90 land verden rundt, med de alfabetiske ytterpunktene Angola og Zambia. Det er anslått at om lag 101.000 mennesker vil delta i alle disse arrangementene.

Ungdoms engasjement for klimaet synes nå å være størst i Tyskland, hvor det det ligger an til over 400 aksjoner. Deretter følger USA (120), Sverige (58) og India (40).

– På vei mot 2,7 grader

Den globale klimastreiken i regi av Fridays For Future, finner sted bare dager etter at FNs generalforsamling har hatt klima- og utslippstiltak på sin dagsorden i New York. Barn og unge har all verdens grunn til å protestere mot politikernes manglende handlekraft.

Ifølge FNs generalsekretær António Guterres ligger det an til en mye høyere global oppvarming enn de 1,5 gradene som er målet i Parisavtalen.

– Går ikke klimautslippene ned, er verden på vei mot 2,7 graders oppvarming, advarer Guterres.

– Det blir jeg skremt av, responderer statsminister Erna Solberg (H).

– Jeg mener det er utrolig viktig at vi får flere av de store landene til å forplikte seg mer, sier Solberg til NTB i forbindelse med møtet i New York.

– Om vi blir sinte nok

Også Fridays For Future i Sverige konstaterer på sine nettsider at det må gjøres langt mer for klimaet.

– I tre år har vi skreket, streiket, snakket, protestert og gjort alt vi kan for å få makthaverne til å forstå alvoret i klimakrisen og handle i tråd med det. Til tross for det har vi stort sett ikke sett beslutninger som betyr noe framskritt. Verdens land fortsetter å slippe ut enorme mengder med drivhusgasser selv om forskningen er entydig. Vi må redusere våre utslipp snarest.

Selv om norske barn og unge ikke tar til gatene i stort monn nå på fredag, holder Therese Hugstmyr Woie døren åpen for at det snart kan skje igjen.

– Om vi blir sinte nok kan det skje. Det kommer an på regjeringsforhandlingene, sier hun.

