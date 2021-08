Journalist Anders Hammer har reist inn i Afghanistan

– Det var vanskelig å komme inn i landet, og jeg ønsker ikke å forklare hvordan jeg fikk det til, annet enn at jeg fikk masse hjelp, skriver Anders Hammer i en epost til Journalisten.

Han bekrefter at han nylig reiste inn i Afghanistan, der Taliban har tatt makten etter en lynoffensiv. Det norske utenriksdepartementet har bedt alle nordmenn om å forlate landet og jobber for tiden med å evakuere norske borgere. I forrige uke kom også NRK og TV 2s korrespondenter tilbake til Norge etter å ha blitt evakuert fra Kabul.

Hammer har tidligere bodd i Afghanistan i seks år og har skrevet flere bøker og laget en rekke dokumentarer fra landet.

– Jeg føler et moralsk ansvar for å være til stede og arbeide i Afghanistan nå, sier Hammer.

Han sier at han er i landet for dokumentere utviklingen og skildre den for andre som ikke er der.

