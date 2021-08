Statsministerdebatt: Erna Solberg beskyldte Jonas Gahr Støre for å mangle svar

Formuesskatten fikk nok en gang temperaturen til å stige da de to statsministerrivalene møttes til valgkampens første duell i regi av tankesmia Civita mandag morgen.

Jonas Gahr Støre anklaget statsminister Erna Solberg for å legge til rette for 3.000-4.000 flere nullskattytere med sitt skatteopplegg og mener det ikke er dokumentert at bedrifter går i minus om de må betale formuesskatt.

– Kuttene i formuesskatten du har gjennomført til nå, kunne nærmest finansiert gratis barnehage til alle, sa Støre.

Solberg: – Løs prat

Solberg svarte med at det er urimelig å kreve at bedriftseiere må betale formuesskatt på nødvendig utstyr og sparket hardt tilbake mot Støre da temaet penset over på det grønne skiftet:

– Dette er veldig mye løs prat, Jonas.

– Du sier ikke hva du skal gjøre, og da er det vanskelig å debattere med deg om en aktiv stat, sa Solberg.

Hun utfordret samtidig Støre til å komme med konkrete forslag til hva Ap vil med næringspolitikken sin.

– Når du kritiserer oss så hardt, forventer vi mer presise svar, sa Solberg, som viste til regjeringens hydrogenstrategi.

– Vi har de svarene. Vi vet hvordan vi skal bli ledende på hydrogen. Vi har et konsesjonssystem der folk står i kø for å bygge hydrogen, sa Solberg.

Støre: På etterskudd

Støre mener på sin side at Norge er på etterskudd i hydrogensatsingen.

– Dere har kommet med en god del bra på hydrogen i det siste, men det kommer altså uker før valget og ett år etter at dere la fram en satsing som er blitt beskrevet som tannløs, sa Støre.

Han mener Norge må lære av Tyskland og Nederland.

– Vi må sette mål og bygge hele verdikjeder.

