Regjeringen lukker døren for afghanske eks-ansatte – UD: – Svært begrensede muligheter for hjelp

Situasjonen er livsfarlig for de afghanske eks-ansatte, mener SVs Karin Andersen. Hun krever at de får sine søknader vurdert på nytt.

– Å lukke døra for dem er ikke akseptabelt og Norge kan ikke løpe fra ansvaret nå, sier hun til NTB.

Regjeringen har tidligere i år gitt enkelte eks-ansatte opphold i Norge, men avvist søknaden til flere eks-ansatte, som også har sagt at de frykter for sin sikkerhet etter å ha bistått Nato-styrker.

Nå er Taliban på frammarsj, og nordmenn bes om å evakuere landet, men regjeringen holder døren lukket og vil ikke vurdere søknader fra tidligere ansatte på nytt, melder Vårt Land.

– Vi har forståelse for at situasjonen i Afghanistan er krevende. Det er flere av dem som har vært ansatt av Forsvaret og deres familier, som har fått komme til Norge. Det legges ikke opp til nye vurderinger for dem som tidligere har fått avslag, sier statssekretær Hilde Barstad (H) til avisen.

[ UD ber nordmenn i Afghanistan forlate landet: – Dramatisk situasjon ]

UD: Vanskelig å hjelpe nordmenn ut av Afghanistan

Dette ståstedet er blitt kraftig kritisert av flere tidligere forsvarstopper. Tidligere hærsjef Robert Mood sa i sommer til Forsvarets forum at de ansatte risikerer å bli drept, og at Norge har påtatt seg et ansvar for deres sikkerhet.

Utenriksdepartementet oppfordret onsdag alle norske statsborgere til å forlate Afghanistan. Mens andre land tidligere i sommer satte opp fly for å evakuere sine borgere, har Norge ikke gjort det samme.

Departementet svarer ikke konkret på spørsmålet om muligheten for en flyevakuering, men ber folk komme seg ut på egen hånd.

– Hvis det skulle være noen som trenger assistanse, har ambassaden allerede svært begrenset mulighet til å bistå. En ytterligere forverring av sikkerhetssituasjonen vil gjøre dette enda vanskeligere, sier UD i en uttalelse til NTB.

Departementet har ikke full oversikt over hvor mange nordmenn som er i Afghanistan.

[ «Det er helt riktig å vente med å behandle asylsøknader fra Afghanistan nå» ]