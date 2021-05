Finansministeren: – Krisen har rammet skjevt

– Revidert nasjonalbudsjett handler mye om veien ut av krisen og ikke minst at vi skal sørge for at alle blir med og ingen hengende etter fordi denne krisen har rammet skjevt, og det er noe som bekymrer meg og som preget revidert nasjonalbudsjett, sa Sanner på Politisk kvarter på NRK.

Statsråden sier at vi fortsatt står i krisen, men at det ser lysere ut nå enn tidligere.

– Jeg har stor tro på at vi skal få fart på Norge gjennom sommeren og høsten. Det vil bety at aktiviteten tar seg opp og at folk kommer tilbake i jobb, sa han.

Regjeringen har brukt 229 milliarder kroner på krisetiltak dersom man regner med revidert nasjonalbudsjett, ifølge E24.

Færre oljemilliarder enn i 2020

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å bruke 402,6 milliarder kroner fra oljefondet. Det er 90 milliarder mer enn i statsbudsjettet i høst.

402,6 milliarder kroner anslås å utgjøre 3,7 prosent av oljefondet, skriver regjeringen.

Det er brudd på handlingsregelen, men likevel mindre enn i fjor. I revidert nasjonalbudsjett for 2020, knappe to måneder etter at koronapandemien hadde begynt, brukte regjeringen 419,6 milliarder kroner fra oljefondet.

Årsaken til fallet er at man venter at norsk økonomi vil begynne å ta seg opp igjen i de kommende månedene, etter hvert som befolkningen blir vaksinert.

Forventer vekst

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 anslås brutto nasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge å øke med 3,7 prosent i år. I 2020 falt BNP med 2,5 prosent.

Budsjettimpulsen – vekstbidraget til økonomien – for inneværende år anslås nå til 0,6 prosent.

Ledighet

Arbeidsledigheten er fortsatt relativt høy i norsk målestokk, men fallende. I revidert nasjonalbudsjett blir det anslått at ledigheten vil ende på 3,5 prosent i år. Det er høyere enn det som ble anslått i høst. Da regjeringen la fram nasjonalbudsjettet i høst anslo de at 3,1 prosent ville vært registrert ledige i 2021.

Arbeidsledigheten i 2020 endte på 5,0 prosent, viste tallene på registrerte ledige fra Nav.

I arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) blir det anslått at arbeidsledigheten vil ende på 4,4 prosent.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sa til NTB mandag at han frykter at langtidsledigheten vil bite seg fast.

– Hvis ikke vi slåss mot dette med kraftfulle tiltak og gjør gode politiske valg, kan vi få en ledighet som biter seg fast, sa Isaksen.

