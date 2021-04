Støre tar initiativ til vervekampanje

– Vår største styrke er nå som før dere, medlemmene i dette flotte partiet. Derfor trenger vi enda flere medlemmer, sa Støre i sin avslutningstale til Arbeiderpartiets landsmøte.

– Så min siste oppfordring på vei ut av dette landsmøtet er det: Bruk kraften fra dette landsmøtet til å verve flere medlemmer.

Støre fortalte videre at det var blitt vervet over hele landet under landsmøtet, og at han selv hadde vervet to nye medlemmer bare lørdag ettermiddag.

Ved utgangen av året sto Ap med 44.918 medlemmer, ned 5.149 fra 50.067 medlemmer i 2019.

Medlemstallet har falt hvert år siden 2015.