Mann og kvinne fra Jæren til sykehus med brannskader

Sørvest politidistrikt fikk melding om saken like etter klokka 2 natt til onsdag.

Det var kvinnen i 40-årene som selv meldte ifra til politiet. I en bolig på Orre på Jæren ble kvinnen og en mann i 30-årene funnet med til dels alvorlige brannskader i ansiktet og på kroppen.

Det har ikke vært brann i boligen, og det er derfor uklart hvordan de to har fått brannskadene. Begge ble kjørt til Stavanger universitetssjukehus, og tilstanden omtales som alvorlig.

– Vi vet ennå ikke hva som har skjedd. Det er nok tatt høyde for flere hypoteser her for hva som kan ha skjedd. Den videre etterforskningen vil vise om dette var en ulykke eller noe straffbart, sier operasjonsleder Helen Rygg Ims i Sørvest politidistrikt til NTB.

Hun forteller at de to personene ennå ikke har vært i stand til å la seg avhøre. Begge er kjent for politiet fra tidligere.

Boligen er sperret av med vakthold, og kriminalteknikere vil onsdag morgen foreta åstedsundersøkelser, forklarer Ims.