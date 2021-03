Melby beklager etter å ha kalt fag «mindre»

– Debatten om hvilke fag elevene skal ha i videregående er kjempeviktig, og måten jeg startet den på i VG før helga med å beskrive viktige fag som «mindre», kom helt feil ut, skriver Melby, ifølge Utdanningsnytt.

Beklagelsen kommer etter at hun i et intervju med VG fredag, på spørsmål om hva som ville skje med fag som historie, religion, samfunnsfag, naturfag og geografi, svarte:

– Dette er eksempler på mindre fag som vi vurderer som nyttige hver for seg, men vi vil heller prioritere fag som er nyttige for alle å ha med seg. I det vi kaller et tilpasset, mer fremtidsrettet fag løfter vi fram demokrati-aspektet som et fag alle vil ha nytte av å få med seg. Vi bør ta mer hensyn til hva elevene selv prioriterer.

Norsk, matte og engelsk

Svaret kom etter at regjeringen fredag la fram den nye fullføringsreformen for videregående skole.

Der kom det fram at de ønsker å kutte i antall fellesfag. De har definert en kjerne med norsk, matematikk og engelsk som de mener må bli med videre, mens de altså vil ha ett fag som tar utgangspunkt i historie- og samfunnsfagene.

De foreslår også et nytt fag om demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte som blant annet kan bidra til å forberede elever på studiespesialisering på videre studier.

– Lange tradisjoner

Turid Kristensen, stortingsrepresentant for Høyre, synes derimot at det har gått litt fort i svingene. Hun sier at Høyre er enig i at det bør ryddes plass til større valgfrihet på timeplanen, men understreker at de ikke har konkludert med hvilke endringer som bør gjøres.

– Vi er imot altfor store kutt i fellesfagene slik dette har blitt fremstilt i mediene. Flere av fellesfagene har lang tradisjon som skolefag og er også en del av skolens dannelsesoppdrag, sier hun i en kommentar til NTB.