Elevene på Vestli skulle endelig få begynne på ny skole. Tre dager etter åpningen, ble alle sendt hjem

– Jeg blir sliten og slapp når jeg ikke får være på skolen. Jeg ser nesten bare på iPaden og kjeder meg dagen lang.

Søndag 28. februar sto Lucas Skalin (11) og kikket inn gjennom vinduene i den nye skolebygningen på Vestli i bydel Stovner. Dagen etter skulle elevene endelig få slippe inn. I to og et halvt år har de fått undervisning i brakker. Elevene på barneskolen har ikke hatt gymsal og heller ingen egne rom til å drive med naturfag, sløyd, matlaging eller kunst- og håndverk. Den nye skolen har alt de kan ønske seg, og må være en av de fineste barneskolene i Oslo.

Lærerne og personalet ved skolen hadde brukt vinterferien til å gjøre alt i stand, og mandag 1. mars ble den røde løperen rullet ut.

– Jeg og vennene mine var kjempespente. Vi kom 20 minutter før skolen begynte, noe vi aldri gjør ellers, sier Layan Almaanee (13).

Hun går i sjuende klasse og har bare noen måneder igjen før hun skal begynne på ungdomsskolen. Hun har så mye å ta igjen og hadde gledet seg i lang tid til at de skulle få ta i bruk den nye skolen.

500 elever ble satt i karantene etter åpningen

Da skolen åpnet var det strenge smittevernregler, og elevene fikk bare komme inn i klasserommene. To dager etter åpningen, ble det varslet om smitteutbrudd både blant første- og fjerdeklassingene. 100 elever måtte rett i karantene. Dagen etter ble det klart at det var smittede elever på nesten alle klassetrinn. Det var den britiske mutanten som herjet, og bydelsoverlegen besluttet at hele skolen måtte stenges umiddelbart. Totalt ble mer enn 500 elever satt i karantene.

Rektor Ellen Sundby forteller at mer enn ti lærere ble smittet og at det ikke var mulig å holde skolen åpen, og siden torsdag 4. mars har den vært stengt. Bare elever som har foreldre i samfunnskritiske yrker og barn som har spesielle grunner til å få undervisning, har fått være på skolen.

Rektor Ellen Sundby viser fram det nye naturfagrommet til Lucas og Layan. (Jens Marius Sæther)

Layan og Lucas er slitne og lei av hjemmeskole. Lucas som pleier å være høyt og lavt, forteller at han har slitt med motivasjonen den siste tida. Han liker ikke digital undervisning. Det er nesten alltid noen som ikke har skrudd av lyden og da blir det mye kluss og vanskelig å konsentrere seg. Lucas forteller også at han nesten ikke har truffet venner den siste tida.

Layan synes også tilværelsen er tung om dagen.

– Jeg føler jeg lærer mindre, og jeg blir mindre sosial av å være hjemme. Vi sitter hela tida foran en skjerm. På skolen har vi friminutt, hjemme blir vi mer inne. Jeg vet jeg kan gå ut, men jeg har ikke den samme motivasjonen, sier hun.

Layan (13) og Lucas (11) synes det er trist at de ikke får bruke den nye skolen. (Jens Marius Sæther)

Begge elevene har yngre søsken som også er hjemme. De forteller at det blir mer krangling, og at det er verst for de minste når skolen er stengt.

– Jeg har en bror som går i tredje klasse. Han vil ikke være med på Teams-møter. Det er vanskelig for de små å være inne. Jeg kan klare det, men de minste vil bare ut og ha det gøy, sier Layan.

Bydelen med mest smitte i Oslo

Stovner bydel som ligger lengst nord i Groruddalen i Oslo, er hardt rammet av pandemien. Bydelen har nå rundt 1.700 smittede per 100.000 innbyggere. Til sammenligning er tallet i bydel Nordstrand under 300. I bydel Stovner er det mange som bor i trange leiligheter. Rundt 40 prosent av innbyggerne har innvandrerbakgrunn. Bydelen har den laveste gjennomsnittlige bruttoinntekten i Oslo.

Layan tror det høye smittetrykket har noe å gjøre med hvordan folk bor og at mange har store familier.

– Det er ikke så mange store hus her. Det er flest blokker og leiligheter, så det er kanskje sånn at mange blir smittet fordi de bor trangt, sier Layan.

Rektor Sundby mener også at de høye smittetallene handler om boforhold og at det er mange store søskenflokker. Én familie kan ha barn på nesten alle klassetrinn. I tillegg er det mange i bydelen som jobber i samfunnskritiske yrker, som ikke har noe annet valg enn å reise kollektivt og som kommer i kontakt med mange mennesker gjennom jobben.

Hun oppfordrer alle foreldre til å ta smittevernreglene på det største alvor og til ikke å reise til utlandet nå.

– Vi så at det var en opphopning av smitte rett etter vinterferien. Akkurat nå må alle være veldig forsiktige.

Sundby vil ha elevene tilbake så raskt som mulig.

– Elevene må få komme tilbake etter påske. Jeg er bekymret for både den psykiske og fysiske helsen til elevene. Barn er veldig fysiske, nå er alt stengt. Det er så mye de ikke får utløp for, sier hun.

I to og et halvt år har elevene ved Vestli skole bare hatt gym ute, i all slags vær. Nå har de fått en stor flerbrukshall og til og med et eget rom for dans. (Jens Marius Sæther)

Totalt er det over 43.000 skoleelever i Oslo som nå får all undervisning hjemme. På en pressekonferanse onsdag sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at de prioriterer barn og unge når de nå jobber med planene for gjenåpning. Sentralt i planene står massetesting på skoler og utsatte arbeidsplasser.

– Vi ønsker å starte med screening av skoleelever, lærere og bygningsarbeidere samt helsepersonell som ikke er vaksinert, sa Johansen.

Tok med elevene på omvisning

Rektor Sundby har så vondt av elevene. Det er ikke bare den siste tida som har vært vanskelig. Gjennom hele året har det vært mange smitteutbrudd og elevene har gått inn og ut av karantene. Hun forteller Layan og Lucas om alle de fine rommene og alt utstyret de har fått, så spør hun dem om de vil være med inn en tur. De er ikke vonde å be, og Sundby tar dem med opp til spesialrommene i toppetasjen.

– Nei og nei, dette er så bra, dette er best!

Lucas klarer ikke å stå i ro når han får se sløydsalen og kan nesten ikke tro det han ser.

– Det er viktig å vise dem at det er noe å glede seg til, sier Sundby.

– Her kan vi lage pizza! Lucas Skalin ble veldig fornøyd da han fikk se det nye skolekjøkkenet. Ingen elever har fått bruke det ennå. (Jens Marius Sæther)

Elevene får også se naturfagrommet, takterrassen med utsikt helt til Oslofjorden, dansesalen, skolekjøkkenet og flerbrukshallen.

– Den er gigantisk!

Lucas løper rundt med armene i været, leker at han spiller basket og håndball. Layan står bare og smiler. Hun er håndballspiller, men har ikke fått trene på lang tid.

Når de kommer ut igjen, sier Sundby:

– Vi skal finne en løsning. Når påsken er over, må vi få dere tilbake.

Dagen etter sender skolebyråden i Oslo ut en pressemelding. Inga Marte Thorkildsen (SV) gjør det klart at reglene som gjelder i dag, også vil gjelde i uka etter påske.

Dette er reglene for skoler og barnehager uka etter påsken:

Barnehagene organiseres på rødt nivå.

Rødt nivå i barneskolen (1.–4. trinn i hele byen, samt 5.–7. trinn på skoler i bydeler som ikke har heldigital undervisning).

Heldigital undervisning for 5.–7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand. Det kan bli aktuelt å innføre heldigital undervisning for denne aldersgruppen på andre skoler eller i andre bydeler dersom smittesituasjonen lokalt tilsier det.

Heldigital undervisning for ungdomsskolen, videregående skole og voksenopplæringen i hele Oslo.

