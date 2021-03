Nordmenn fråtser kos i krisetider

Av Mette Estep, NTB

I koronapåsken i fjor solgte Bama 4.300 tonn sitrus, og de opplyser til NTB at de har tro på like høy etterspørsel i år. Det er 43 prosent mer enn i 2019, da det ble solgt 3.000 tonn klementiner og appelsiner i Norge.

Nidar, som dominerer påskemarsipansalget, økte salget med 24 prosent i fjor.

Solo har lenge har storsatset på påsken. Den gule brusen hadde en 10 prosent økning i fjor – noe som fortsatte året ut.

Kvikk Lunsj, appelsiner og Solo har vært i Norge omtrent like lenge som påskekrimmen, pluss minus noen tiår. De har fått en sterk posisjon hos nordmenn som viktige for påskestemningen. (Gorm Kallestad/NTB)

Kvikk Lunsj har klart å skape seg en helt unik merkevareposisjon som tursjokolade. Kjekssjokoladen solgte mindre enn normalt rundt påsken i fjor, men så selger de vanligvis ekstremt mye på denne tiden.

– Nordmenn spiser gjennomsnittlig rundt fem Kvikk Lunsj i påsken av totalt ni på ett år, sier markedssjef Sølvi Grana Slotte hos Freia.

Hun mener at den sterke profilen som skitursjokolade slo ut på salget da hytteturen utgikk og snøen var borte fra store deler av lavlandet i 2020. I år derimot, forventer de opptur.

Krisekos

Merkevareekspert og professor i innovasjon Tor Wallin Andreassen ved Norges Handelshøyskole forklarer hvordan disse varene har oppnådd påskestatusen sin. Appelsinens sesong sammenfalt, da den ble introdusert, med påsketider. Marsipan var en luksusvare man tradisjonelt bare unte seg til jul og påske. Kvikk Lunsj ble lansert som tursjokolade allerede på 1930-tallet og Solo er – vel, den er gul, og særnorsk.

– År for år har handelen klart, bevisst eller ubevisst, å knytte alt dette til påsken, med fenomener som hyttetur, ski, kos i solveggen og krim. Det er blitt forsterket over flere generasjoner nå, gjort norsk og nostalgisk, dratt inn i sosialiseringen og dermed overført til neste generasjon. Det er drømmesituasjonen for handelsstanden som gjør at de kan le hele veien til banken, sier Andreassen.

Han påpeker at to elementer medførte salgsveksten i fjor, og trolig at det samme skjer i år.

– Det bidro selvsagt at grensen stengte i fjor, fordi mange typisk kjøper snop i Sverige. Og så var koronasituasjonen grunn nummer to: vi belønner oss selv i vanskelig tider. «Det er vanskelige tider, jeg er deppa, jeg fortjener sjokolade, brus og appelsin.». Ikke bare er det påske, det er legitimt, sier Andreassen.

Det kan kommunikasjonsdirektør Elisabeth Aandstad Ekheim i Orkla Norge bekrefte.

– Vi så en generell salgsvekst i alle kategoriene våre innen godteri-, kjeks og snacks i fjor sammenlignet med året før. Salgsøkningen henger nok nært sammen med koronasituasjonen og hjemmepåske, sier hun.

Automatikken

NHH-professoren sier at mennesker er vanedyr.

– Vi gjør det samme år etter år. 80 prosent av atferden vår er styrt av innarbeidede vaner. Hjernen er det sterkeste organet ditt, men samtidig det lateste, fordi hjernen ønsker å automatisere alt du gjør og tenker. Alt som er positivt, automatiseres og lagres for gjenbruk.

Hvis du går inn i en dagligvarebutikk nå, blir du nå møtt av «gul butikk», paller med Solo, marsipan, pakketilbud på Kvikk Lunsj og andre påskevarer. Da er det lett å ta med seg noe godt i kurven.

I løpet av et nanosekund minnes hjernen på alt det positive med påsken. Det trigger deg automatisk til å handle for å oppnå ny go opplevelse.

– Folk flest kjøper ikke selleri og dipp på påskeferie, det blir helt feil, sier Andreassen.

Slotte hos Freia bekrefter at det går unna, særlig i krisetider.

– Vår erfaring er at nordmenn verdsetter sine gamle tradisjoner enda mer og søker til det kjente og kjære, sier hun.

Kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes sier 25 prosent av årets Solo-salg går rundt påske.

– At påsken blir litt annerledes, gjør nok bare at Solo og andre påskefavoritter blir enda viktigere for å komme i den rette påskestemningen, sier han.

