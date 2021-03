UiO åpner lesesaler og forsterker testingen

De som er på campus bes teste seg to ganger i uken for å holde smittesituasjonen under kontroll, skriver UiO på sine hjemmesider.

– Vi har jobbet intenst for å få på plass et forsvarlig tilbud for studentene etter at smittetallene igjen økte voldsomt i vår region. Vi har hatt tett dialog med helsemyndigheter og Oslo kommune og forsterker nå testing slik at vi kan ha åpne lesesaler i en situasjon med høyt smittetrykk, sier UiO-rektor Svein Stølen.

To av lesesalene, samt masterlesesalsplasser, åpner mandag 22. mars fra klokka 9.

For studenter som ønsker å benytte seg av tilbudet om åpne lesesaler, anbefales det sterkt at de tester seg to ganger per uke.

– Vi har sett før at studentene gjør det de kan for å bidra til å holde smitten nede og campus åpen. Det vet jeg de vil fortsette med, sier Stølen.