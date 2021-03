Koronastengte butikker også i Lillestrøm og Lørenskog

Beslutningene ble tatt under formannskapsmøter i de to kommunene onsdag.

Tiltakene varer til 17. mars.

[ Reagerer på ny vaksinestrategi i Oslo: – Vi er én by ]

Frp gikk mot

I Lillestrøm ble kommunedirektørens anbefaling vedtatt med støtte fra 14 av 15 representanter.

Frps Anette Elseth gikk imot forslaget og ønsket å videreføre de tiltakene som allerede er satt inn.

– Jeg mener det blir feil å komme med nye tiltak overfor dem som faktisk følger dem, sa hun under møtet.

Også de andre representantene understreket at det satt langt inne å stemme for de anbefalte tiltakene.

MDGs Eline Stangeland framhevet at hun stemte for tiltakene med et «tungt og blødende hjerte». Flere av representantene ga også uttrykk for at de ønsker nasjonale tiltak.

Treningssentre

Dette er hovedtrekkene i tiltakene:

* Stenging av serveringssteder stenger med unntak av takeaway.

* Alle butikker stenger, med unntak av blant annet dagligvare, apoteker og vinmonopol.

* Alle treningssentre stenger.

* Det blir forbud mot arrangementer både inn og ute, med noen unntak.

Strengeste nivå

I sin innledning trakk kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm i Lillestrøm fram at kommunen har hatt en smitteøkning på 70 prosent den siste uka, samt at rundt 50 prosent av tilfellene er av mutert virusvariant.

– Det er en vanskelig situasjon, sa hun.

Tiltakene som innføres er på nivå 5A, som er det aller strengeste. Målet er ifølge kommunedirektøren blant annet å bremse tilreising fra nabokommuner.

– Det er tungt å anbefale det, og jeg vet det er inngripende for mange mennesker, understreker hun.

[ Raymond Johansen fornøyd med flere vaksiner til Oslo – men skulle ønske det var enda flere ]

Enstemmig i Lørenskog

Også i Lørenskog hadde kommunedirektøren anbefalt de samme tiltakene som i Oslo.

Frp la fram et forslag om endring, men dette ble nedstemt, og dermed ble tiltakene enstemmig vedtatt.

Ifølge Romerikes Blad er det rapportert om 61 nye smittetilfeller på Romerike siste døgn.

Tirsdag ble det klart at Lørenskog og andre områder med høyt smittetrykk får flere vaksinedoser. Dette gjelder imidlertid ikke Lillestrøm.

Torsdag avgjør Bærum, en annen av Oslos store nabokommuner, om det innføres nye tiltak.