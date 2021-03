Raymond Johansen fornøyd med flere vaksiner til Oslo – men skulle ønske det var enda flere

Norge — Johansen understreker overfor VG at det kun er snakk om drøye 6.000 vaksiner ekstra til Oslo, noe han beskriver som en «moderat» økning i vaksinedoser.

[ Vaksinestrategien endres – Oslo og andre områder med høyt smittetrykk får flere koronavaksiner ]

– Helseministeren kunne gått for andre modeller som hadde gitt Oslo enda flere vaksiner. Det FHI sier, er at skulle man ha riktigere fordeling med tanke på å redusere smittetrykk og åpne raskere opp, burde man gått for et annet alternativ. Det ser jeg at man ikke har gjort, sier Johansen.

Han understreker at han forstår at det er en politisk vanskelig sak.