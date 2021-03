Sylvi Listhaug stiller som Frp-leder: – Jeg er veldig ydmyk

Av Ole Henrik Tveten og Fredrik Moen Gabrielsen

Listhaug er det foretrukne valget til avtroppende partileder Siv Jensen. Listhaug, som nå er 1. nestleder i partiet, kunngjorde kandidaturet på en pressekonferanse fredag.

– Jeg er veldig ydmyk overfor at Siv peker på meg som sin arvtaker. Siv har gitt meg muligheter få kan drømme om, sa Listhaug før hun bekreftet at hun vil takke ja til å bli partiets leder.

– I samråd med mannen min Espen har jeg besluttet å takke ja til å bli leder i Frp, dersom partiet og landsmøtet ønsker det.

Veien videre

Hun sier Frp alltid har vært et parti som favner ulike synspunkter, personer med forskjellige bakgrunner og forskjellige personligheter.

– Det skal vi fortsette å være. Derfor mener jeg det vil være en stor styrke å få med Ketil på laget som 1. nestleder, sa Listhaug.

– Ketil er en dyktig politiker som jeg ønsker å jobbe tett videre med. Jeg tror at vi kommer til å utfylle hverandre på en god måte, dersom partiet vil det slik, sa hun.

Rom for alle

Sylvi Listhaug var under pressekonferansen tydelig på at det er rom i Frp for alle som stiller seg bak partiets politikk – også nasjonalkonservative.

– Ja, det mener jeg absolutt. Det er rom alle som stiller seg bak Fremskrittspartiets politikk, sier Listhaug.

Spørsmålet dukket opp i kjølvannet av ekskluderingen av Oslo Frps leder Geir Ugland Jacobsen før jul. Jacobsen ville dra partiet i en nasjonalkonservativ retning, mens Listhaug sa hun fikk frysninger av ordet «nasjonalkonservativ».

– Jeg har beklaget

Hun sa det minnet henne om nasjonalsosialisme, noe hun fikk en del kritikk for. Fredag sa altså Listhaug at det er rom for nasjonalkonservative i Fremskrittspartiet.

– Jeg har beklaget, og det gjør jeg gjerne igjen, til alle som leste dette i en kontekst at jeg slo det i hartkorn med nazismen.

– Jeg er en av mange i Norge som har kjent på hva det vil si å få hets, bli hengt ut og få merkelapper. Det var ikke i mine tanker, og derfor vil jeg beklage til alle som følte det sånn, og si at det ikke var det jeg mente, sa Listhaug.

– Et nytt kapittel

Ketil Solvik-Olsen sa under pressekonferansen at han svarer ja til jobben som 1. nestleder hvis partiet ønsker det, og at partiet nå kommer til å stake ut kursen videre. Det håper han å få være med på, sier han.

– Vi skal skrive et nytt kapittel i vår historie, og jeg håper å få ha en hånd på blyanten som skriver den, sa han.

– Vi har opplevd mye på ferden, vi har mye vi kan være stolte av, og så har vi snublet noen ganger. Men det er en del av det å utvikle seg, både som mennesker og organisasjon, sa Solvik-Olsen.

Men å binde seg som stortingsrepresentant i fire år vil han ikke, av hensyn til familien.

– Det skjer ting i livet som gjør at man må prioritere. Det å sitte på Stortinget betyr at man binder seg til en rolle i fire år. Det visste jeg fra 2018 at var vanskelig, sa han på spørsmål fra pressen om hvorfor han ikke ønsker en plass på Stortinget.

Ser mot 2025

Han sier at han ønsker at kona skal ha en god karriere, og han ønsker at barna skal ha en trygg oppvekst.

Den tidligere samferdselsministeren forlot posten i regjeringen høsten 2018 da kona skulle jobbe i USA som lege der.

– Nå er vi i en situasjon i livet der det å binde seg i fire år ikke passer, men der jeg gjerne kikker mot 2025 når det gjelder å ha politikken som yrkeskarriere, sier han.

49-åringen er på 6. plass på rogalandslisten etter å ha sagt nei til topplassen av familiære årsaker. Den tidligere samferdselsministeren ledet Oslo Frp i 2004/05.

Jensen gir seg

Torsdag ettermiddag hasteinnkalte Frp til en pressekonferanse.

Der kunngjorde Siv Jensen at hun gir seg som partileder og ikke stiller til gjenvalg til Stortinget. Den avtroppende lederen peker altså ut Listhaug som sin ønskede etterfølger, selv om hun presiserer at det er landsmøtet som avgjør.

I tillegg anbefalte Jensen at Ketil Solvik-Olsen blir 1. nestleder.

Listhaug har hatt flere statsrådsposter. I mars 2018 gikk hun av som justis-, beredskaps- og innvandringsminister etter en strid som startet med at Listhaug la ut et bilde på Facebook der hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

