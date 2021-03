Stemmer i Frp sier nei til Listhaug som leder

«I et allerede splittet Frp er det siste vi da trenger en ny, splittende partileder ved navn Sylvi Listhaug», skriver Silje Flaten Haugli i en kronikk i VG.

Haugli er 2. vara til Stortinget for Frp i Aust-Agder, lokallagsleder i Tvedestrand Frp og har vært tillitsvalgt i partiet i nesten elleve år.

Også fylkesleder Tommy Skatland i Trøndelag Frp er kritisk til Sylvi Listhaug som ny partileder.

– Partiet trenger en samlende leder som har bredest mulig støtte i partiet, sier han til Adresseavisen.

Sier nei

Torsdag kunngjorde Frp-leder Siv Jensen at hun gir seg som partileder etter landsmøtet i mai og at hun ikke ønsker gjenvalg på Stortinget til høsten. Jensen har pekt ut Listhaug som sin ønskede etterfølger, men det er opp til landsmøtet i mai å bestemme.

Silje Flaten Haugli mener landsmøtet må vende tommelen ned til Listhaug.

«Selv om hun erklærer seg selv som liberalist og tilhenger av frihet for folk flest har hun ofte stått opp for verdier og holdninger vi som liberalister ikke kan vedkjenne oss og blitt nærmest båret på gullstol av de nasjonalkonservative», skriver hun i kronikken.

– Ikke vi som bestemmer

På en pressekonferanse fredag formiddag bekreftet Sylvi Listhaug at hun ønsker å stille som lederkandidat. Også Ketil Solvik-Olsen, som Jensen har pekt på som nestlederkandidat, bekreftet at han vil stille.

Men Listhaug gjorde det klart at det selvfølgelig er landsmøtet som bestemmer.

– Det er fullt mulig å komme med alternative kandidater hvis man vil det. Men jeg tror at de aller fleste ser at det Frp trenger, er å samle laget, rette ryggen og gå fram mot valget til høsten og gjøre det så godt som mulig da. Og så er det å bygge opp partiet fram mot 2025, sa Listhaug på pressekonferansen.

Hun ble også konfrontert med prosessen som er valgt – hvor Siv Jensen peker på sine ønskede arvtakere, i stedet for at det blir et helt åpent løp i partiet.

– Det er ikke vi som bestemmer hvem som skal ta over partiet. Det er det til syvende og sist landsmøtet som gjør. Her skal det være en prosess hvor de som har alternative kandidater kan sende inn dem til. valgkomiteen, svarte Listhaug.