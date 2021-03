Maren åpnet nytt treningssenter en måned før Norge igjen stengte ned: – Et slag i trynet

Av: Merete Holtan Garte

1. oktober i fjor åpnet hun dørene til Asker treningssenter for første gang. Som daglig leder, men også ansatt i egen bedrift, ville hun forme et konsept etter egen smak.

Norge hadde allerede stengt ned én gang på grunn av pandemien, i midten av mars, og i begynnelsen av november kom nye, strenge restriksjoner fra regjeringen.

Det innebar at samtlige treningssentre i Oslo–regionen måtte lukke dørene, og har holdt stengt siden.

– Det kom som et slag i trynet, sier Maren Njøs Kurdøl.

Permittering og dagpenger

I siste nyhetsoppdatering fra regjeringen gis treningssentre i Asker mulighet til å åpne igjen fra i dag, onsdag 3. februar. De nye reglene for de såkalte ring 2–kommunene, som inkluderer Asker, gjelder i første omgang fram til 10. februar, og sier at «treningssentre kan holde åpent for de som er bosatt i kommunen».

Det er Maren glad for. De siste tre månedene har hun nemlig bare hatt en liten andel digital undervisning og noen få en til en–veiledninger det er blitt gjort unntak for av medisinske årsaker for kunden.

Det siste har løftet humøret, men ikke økonomien.

Maren har beholdt en bitteliten stillingsbrøk, ellers har hun vært permittert og gått på dagpenger. Lønnsgrunnlaget for feriepenger har krympet, men hun vet at hun klarer seg.

Samtidig vet hun at mange av kollegaene hennes sliter.

– Det er mye fortvilelse i treningsbransjen i Oslo–området, sier hun til Frifagbevegelse.

– Redde og usikre

Hun er ikke tillitsvalgt, men organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund, og sitter dessuten på fylkestinget for Rødt i Vestfold og Telemark. Kollegaene vet at Maren følger med i nyhetsbildet, og ringer henne når de lurer på noe.

«Er det vedtatt at dagpengene forlenges?» «Hvor lenge kan jeg gå permittert?» er blant spørsmålene hun får.

– Folk er redde og usikre. Selv om det nå ser ut til at adgangen til å permittere varer til oktober i år, er mange engstelige for at dagpengene kan ta slutt så de står på bar bakke. Det er ubehagelig å stå i så mye usikkerhet, sier Maren.

– Studenter hardt rammet

Blant de hardest rammede gruppene i bransjen, er studenter.

– De som var studenter da de ble permittert, får ikke dagpenger. Hos oss er for eksempel mange studenter på NIH (Norges Idrettshøgskole), og jobber mye ved siden av skolen. Det er jobben som treningsinstruktør som gjør at de har råd til husleia. Litt ekstra i lån og stipend, som de har krav på nå, holder ikke.

Maren er også bekymret på manges vegne fordi det ikke blir utbetalt feriepenger av dagpengene.

– Hvis vi får holde åpent til sommeren, kan vi jo hente oss inn økonomisk ved å jobbe da. Men kundene tar jo ferie, så det ikke så enkelt. Det betyr enda noen måneder med veldig lav inntekt for mange.

– Permitteringer kunne vært unngått

Som politiker er hun vant til å se etter løsninger – så også i denne situasjonen. Hun mener at PT–ene, de personlige trenerne, burde få undervise under pandemien.

– I en spørreundersøkelse kom det fram at personlige trenere føler seg urettferdig behandlet under pandemien. Det samme merker jeg i dialog med bransjekollegaer i sosiale medier.

Instruktøren mener at det fullt mulig å gjennomføre personlig trening, der man veileder en til en, dersom man holder god avstand og bruker munnbind. Hun poengterer også at PT–er gjerne har faste kunder mens en frisør eller hudpleier kan ta imot mange flere ukjente i løpet av en dag.

– Når frisører og hudpleiere får holde åpent, hvorfor kan ikke personlige trenere få ta imot kunder? Fram til nå har det vært sånn at vi enten har måttet stenge helt eller holde helt åpent, men sånn trenger det ikke være. For eksempel kunne vi på gult nivå ha bemanningsbegrensninger og på rødt nivå ha åpent bare for personlig trening.

Maren referer til fargekodene som for eksempel er brukt i skolene, og slår fast:

– Over halvparten av permitteringene i treningsbransjen kunne vært unngått om PT–ene kunne få fortsette å ha kunder.

– Ingen gjør noe

Treningsinstruktøren og politikeren har forsøkt å nå fram til de lokale beslutningstakerne for å få lettet på restriksjonene for bransjen. Hun har henvendt seg til Asker kommune i mange ulike former – i epost til hele formannskapet, i dialogmøter og i samtaler med ordføreren, uten at det har resultert i nye regler.

– Alle har vært veldig forståelsesfulle, men ingen har gjort noe. Jeg tror politikerne er redde for overskrifter som «smitteutbrudd på treningssenter», og redd for hva kommunelegen og andre myndigheter skal si.

Maren innser at treningsbransjen ikke har de de store lobbykreftene andre større arbeidergrupper kan skilte med.

– Vi har ikke de helt store politiske musklene, og faller litt utenfor.

– Hva er igjen av bransjen?

Vaksinen er kommet og Maren er optimistisk med tanke på framtida – hun opplever at folk lengter etter å trene. Samtidig er hun bekymret for hvordan bransjen vil se ut etter koronaen.

– Hva er igjen av den? Jeg er redd for at de beste instruktørene, som ofte er blant de eldre i bransjen og gjerne trenger mer trygghet økonomisk, har funnet seg noe annet å gjøre når dette er over.

Maren tror bransjen kan tappes både for dyktige instruktører og små, avhengige sentre.

– De store kjedene er de som klarer seg best i denne situasjonen. Jeg er redd for at flere mindre sentere vil gå konkurs.

– Fortsatt fortvilet situasjon i Oslo

Selv ser hun fram til å åpne sitt eget senter for trening igjen i dag.

– Jeg håper at vi nå kan få holde åpent og få en mer forutsigbar framtid, sier Maren Njøs Kurdøl, og tenker på kollegaer i hovedstaden som fremdeles må holde stengt.

– I Oslo er det fortsatt en fortvilet situasjon, og jeg synes at man der burde vurdere grader av gjenåpning

Onsdag 3. februar vedtok politikerene i Bærum kommune å åpne treningsentere for dem som er bosatt i kommunen. I Oslo og Asker er det fortsatt stengt.

