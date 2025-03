Angriper Waras arbeidsplaner: – Vil gjøre arbeidslivet mer utrygt

Onsdag gikk Fremskrittspartiets Tor Mikkel Wara ut i DN og lanserte fire forslag for å frigjøre mer arbeidskraft. Han ønsket å innføre skattelette for dem som jobber ved å øke minstefradraget kraftig, liberalisere arbeidsmarkedet og gjenåpne for midlertidig ansettelse og utleie av arbeidskraft. I tillegg vil han slanke offentlig sektor og stoppe subsidieringen av næringslivet.

Andre nestleder i LO, Steinar Krogstad, reagerer på Waras forslag, som han mener vil gjøre arbeidslivet mer utrygt.

– En av tingene partiene på borgelig side er enige om, er at de vil at adgangen til midlertidige ansettelser og regelverket rundt innleide skal liberaliseres igjen. Den argumentasjonen som Wara kommer med, og at det skal hjelpe flere inn i arbeidslivet, hadde vi en full runde med Robert Eriksson da han var statsråd. Dette er bare det samme opp igjen, forteller Krogstad til Dagsavisen.

Prøvetid

Frp-politiker Wara, som er nominert til den sikre førsteplassen på Oslo Frps liste til høstens valg, mener det er meningsløst at det ikke åpnes opp for større bruk av midlertidig ansettelse.

– For det første er vi uenige i påstanden om at innleie av midlertidig ansatte er et springbrett til fast jobb. Det vi ser i undersøkelse etter undersøkelse, er at det å være midlertidig ansatt er et springbrett til å forbli midlertidig ansatt der du havner i en evig runddans mellom midlertidige jobber, sier Krogstad.

Tor Mikkel Wara Frp-politiker Tor Mikkel Wara ønsker å skaffe mer arbeidskraft ved å åpne for større bruk av midlertidige ansatte, og tredoble minstefradraget. (Terje Pedersen/NTB)

Han reagerer også på begrunnelsen fra Frp og Wara om å øke bruken av midlertidige ansatte, som blant annet er for å gi «de unge muligheten til å prøve seg i arbeidslivet».

– Vi er helt enige i at det er viktig å gi de unge adgangen til å prøve seg, men der har vi allerede en egen bestemmelse som gir adgang til prøvetid. Den er det ingen som nevner her, og den store forskjellen mellom midlertidig ansettelse og prøvetid, er at hvis du ikke får fast jobb etter prøvetiden skal det være saklig grunn for det. Arbeidsgiver plikter å gi tilbakemelding under og etter prøvetiden er over, forteller Krogstad og fortsetter:

– Når vi snakker om dem som står utenfor arbeidslivet, eller de som akkurat har startet, er det ikke for mye forlangt at de skal få en tilbakemelding etter at prøveperioden er over. I midlertidige ansettelser stilles det ingen slik krav, og siden kontrakten er tidsbestemt, er du som arbeidstaker ute når kontrakten har gått ut. På den måten er det mye enklere å kvitte seg med folk, og derfor mener vi prøvetidsordningen er langt bedre, sier Krogstad.

– Ikke en politikk vi ønsker

LO-nestlederen reagerer også på utspillet fra Wara om å øke minstefradraget fra 92.000 kroner i dag til 300.000 kroner, for at det skal «bli en større forskjell mellom å gå på ytelser og det å jobbe».

– Igjen fremstilles det her at det ikke lønner seg å jobbe, og det er helt feil. Uansett om du er i jobb eller av ulike årsaker er på NAV, mottar trygd eller er omfattet av andre ordninger, ønsker vi et arbeidsliv der alle skal få leve gode, anstendige liv.

Krogstad mener at Frps politikk er god medisin for dem som vil ha et mer utrygt og mindre fleksibelt arbeidsliv.

– Det å skape et så stort skille mellom dem som er i jobb, og dem som mottar trygd eller annen offentlig støtte, er ikke en politikk vi ønsker, avslutter LOs andre nestleder Steinar Krogstad.

– Amerikanske tilstander

Det ønsker heller ikke Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som også kommenterte utspillet i DN.

– Det er forunderlig at Frp i en tid der folk trenger økt trygghet, der vi har hatt dyrtid og mange har hatt vanskeligheter med å få endene til å møte, så vil partiet øke utryggheten, sa hun om Waras arbeidslivsplaner.

Moflag støtter LO-nestleder Krogstad i at det å åpne opp for flere midlertidig ansatte ikke er veien å gå.

– Det er det stikk motsatte av hva vi kjemper for, nemlig at hovedregelen i arbeidslivet skal være hele faste stillinger. Vi vet det betyr veldig mye for folk. Men i arbeidsmarkedspolitikken kan det se ut til at Wara og Frp heller lar seg inspirere av amerikanske tilstander, dessverre.

