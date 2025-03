Vikarbyrå vil inn i norske fengsler

Før helgen la vikarbyrået Dedicare ut annonse på Finn om ledige jobber som fengselsbetjenter.

Asle Aase er leder for LO-forbundet Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF). Før helgen ble han tipset om annonsene, som han reagerer sterkt på.

– Målet deres var å leie ut vikarer til norske fengsler. Det er helt uaktuelt for oss å gå med på, at kriminalomsorgen leier inn folk via et bemanningsbyrå, sier Aase til Dagsavisen.

Et Google-søk viser flere digitale spor etter jobbannonsen som tilbyr fengselsbetjenter vikariat via vikarbyrået Dedicare. (Skjermdump, Google)

Endret teksten

Annonsen er fjernet nå, men det ligger fortsatt spor etter annonsen i forhåndsvisningen på søkemotoren til Google. Men om man trykker seg inn på lenkene, kommer det opp en helt annen tekst enn den som ligger i forhåndsvisningen.

Vi tok derfor kontakt med Dedicare sin kontaktperson i annonsene. Hun sier imidlertid på telefonen at hun ikke kan snakke nå, og legger på røret. CEO for Dedicare Norge, Lene Langås, svarer ikke på telefon.

Vi har sendt begge sms-er med ønske om kontakt i saken. Ingen har svart. Dedicare er et byrå som tilbyr vikarer innenfor en rekke yrker.

Eget utdanningsløp

Asle Aase sier annonseteksten retter seg mot fengselsbetjenter som har sluttet i etaten.

– Jeg håper de som har sluttet heller tar kontakt med kriminalomsorgen, og sier hva som skal til for å komme tilbake i tjeneste.

– Hvorfor er det problematisk om vikarbyråer får innpass i norske fengsel?

– Vi har et utdanningsløp som heter KRUS (Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, journ.anm.) og er på jakt etter faste ansatte i kriminalomsorgen. Vi kommer ikke til å vike fra det prinsippet. Jeg forstår at de er på jakt etter å komme inn i enda en nisje, men det er ikke aktuelt at de utnytter situasjonen vi har med bemanning, sier Aase.

Les også: Stoltenberg advarer: – Fare for handelskrig

ADVARER: Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, ved leder Asle Aase (t.v.) og nestleder Tommy Fredriksen, mener det ikke kan vente med tiltak mot psykiske belastningsskader i norske fengsler. Foto: Eirik Dahl Viggen/FriFagbevegelse (Eirik Dahl Viggen/FriFagbevegelse)

Mangler folk

At norske fengsler sliter med bemanning, er mye omtalt.

Blant annet har Dagsavisen tidligere skrevet om at Eidsberg-avdelingen av Indre Østfold fengsel manglet 16 betjenter i 2024. For å få bemanningen til å gå opp, driftes halve fengselet vekselvis.

Tommy Fredriksen i NFF har vært klar i sin tale, og mener situasjonen i Eidsberg ikke kan fortsette.

– Den ødelegger betjentenes helse og kriminalomsorgens oppdragsevne, var hans klare melding.

Men Fredriksen legger ikke skylda på lokal fengselsleder.

– Elefanten i rommet er mangelen på penger og mislykket bemanningsstrategi. Det uttales sjelden, av frykt for å avdekke manglende gjennomføringsevne. Det er ikke fengselsleders skyld. Hun gjør en god jobb. Det er systemsvikt, mente han.

Til Dagsavisen har fungerende fengselsleder i Indre Østfold fengsel, Elin M. Schie, fortalt at det jobbes kontinuerlig med bemanningssituasjonen – sammen med tillitsvalgte.

Les også: Overtydelig at vår verdensorden er i trøbbel (+)

– En ond spiral

Utfordringene har ført til at norske fengsler får internasjonal kritikk fra Europarådets torturforebyggingskomité (CPT), etter at komiteen var på besøk i norske fengsler i mai i fjor. Rapporten fra besøket ble offentliggjort i januar, opplyser Sivilombudet.

CPT peker på flere positive forhold i norske fengsler og trekker spesielt fram motiverte og dyktige ansatte i kriminalomsorgen, men rapporterer også om flere områder som bør forbedres.

Bemanningsproblemene kan ikke løses med vikarbyråer, mener Asle Aase.

– Vi skal ha faste ansatte faglærte. Ikke folk fra bemanningsbyrå. Vi har allerede hard konkurranse i dag fra politi, toll og forsvar.

– Vi må få flere utdannet, og det er det vi jobber med overfor regjering og Stortinget, der vi har løftet dette temaet.

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)

Lise Sannerud er direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Hun sier at ingen norske fengsler skal rekruttere fra vikarbyråer. (Christian Wangberg /Studio Wangberg)

Ingen tar inn vikarer

Aase sier at dersom noen vil søke jobb via bemanningsbyråer, så får de ikke jobb i kriminalomsorgen.

– Vi aksepterer ikke at de har hovedansattforhold utenfor, og jeg tror heller ikke dette er regjeringens politikk. Se bare på situasjonen i helsesektoren, det er en ond spiral man ikke kommer ut av. Vi trenger folk, men de må være i vårt system.

Sykepleiere som blir fast ansatt i vikarbyrået har større fleksibilitet og tjener ofte mer enn de som har fast jobb på fast sted. Men det fører også til at kommuner og sykehus bruker mye mer penger på å kjøpe sykepleiere enn når de er ansatt internt.

– Du nevner bemanningsproblemer i bransjen, kan ikke vikarbyrå være en løsning?

– Nei, det er ikke en løsning. Vi trenger ikke at flere slutter, eller at man slutter for å begynne igjen via et bemanningsbyrå. Det er ingen her som vil godta det. Vi forventer at de øverste oppe har samme holdning som oss, og at direktoratet står med oss. Noen kan fortelle Dedicare at de kommer ikke inn hos oss. Det gjelder hele Norge, og alle fengsler.

Støttes av direktoratet

Uttalelsene får støtte fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

– Vi har registrert annonsen, og ingen ledere i kriminalomsorgen skal benytte denne rekrutteringskanalen, skriver direktør Lise Sannerud i e-post til Dagsavisen.

Direktoratet sier ingen i KDI har vært i kontakt med Dedicare om annonsene.

– Vi kjenner ikke til at noen i KDI har vært i kontakt med dette selskapet. Det ville heller ikke vært naturlig, i og med at ingen skal benytte en slik rekrutteringskanal, sier Sannerud.

På spørsmål om hvorfor en slik rekrutteringskanal ikke skal benyttes, svarer Sannerud:

– Det har i hovedsak sin årsak i at kriminalomsorgen selv ønsker å ivareta sine rekrutteringsprosesser, og ikke benytte bemanningsbyråer til dette.

Les også: 400.000 vurderer til enhver tid om de orker å stå i arbeid (+)

Les også: Derfor har Elon Musk så mange barn

Lars West Johnsen: Vi som elsker Amerika