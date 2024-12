Bitter ordkrig etter IA-avtalens havari

– Jeg kan ikke få sagt hvor skuffet og sjokkert vi er over at landets arbeidstakere nå står uten en avtale om et inkluderende arbeidsliv for første gang på 23 år, sier Lise Lyngsnes Randeberg, som forhandlet om ny IA-avtale med de åtte andre partene i arbeidslivet på vegne av Akademikernes medlemmer.

– For oss var det utrolig viktig å ha en IA-avtale, å ha de trygge rammene og den langsiktige finansieringen av tiltakene. Å stå uten en avtale har store og alvorlige konsekvenser for mange mennesker, og vi som parter i arbeidslivet har et viktig ansvar for dette. Vi skulle strukket oss mye lenger i disse forhandlingene. Her syns jeg NHO har vært mer fleksible enn LO, sier Randeberg til Dagsavisen, og legger til:

– Jeg må innrømme at jeg tenkte da jeg skjønte det gikk mot brudd: «Er det ingen voksne i rommet her?»

– LO snakker usant

Akademikernes leder frykter at bruddet i forhandlingene om ny IA-avtale varsler et tidsskille i norsk arbeidsliv: At trepartssamarbeidet blir mer krevende, og at vi går inn i mer polarisert tid, der organisasjonene på arbeidstakersiden blir splittet.

Etter bruddet i forhandlingene onsdag sendte LO ut en pressemelding der de la skylda for bruddet på NHO og arbeidsgiversiden:

– Vi i LO vet hvor viktig det er for folk å jobbe. Derfor er vi så opptatt av å få til en avtale som gir oss et mer inkluderende arbeidsliv. Dessverre forlater nå NHO og de andre arbeidsgiverne det viktigste samarbeidet som har sørget for at flere kan stå i jobb, sa Steinar Krogstad, andre nestleder i LO.

Den pressemeldingen provoserte Akademikerne så mye at de sendte ut en krass mot-pressemelding:

– LO snakker usant og kaster sykelønnsordningen under bussen, het det fra Akademikernes leder Lise Lyngsnes Randeberg.

– Sannheten er at det lå et forslag på bordet som de andre partene var villige til å diskutere, men som LO sa nei til. Det var også et forslag om å diskutere avtalens varighet mot en full fredning av sykelønnsordningen i perioden. Det sa LO også kontant nei til. De stilte et ultimatum om fire år eller ingenting. LO hevder at de forsvarer sykelønnsordningen, men i realiteten setter de den i spill. Det at vi ikke har en IA-avtale rammer først og fremst arbeidstakerne, sa Randeberg, og la til:

– Vi er også skuffet over at arbeidsminister Tonje Brenna kastet kortene etter press fra LO.

Akademikernes leder Lise L. Randeberg mener alle burde strukket seg lengere i IA-forhandlingene. (Akademikerne/​Tobias Willumstad)

Brenna følte ikke press

Arbeidsminister Tonje Brenna avviste på sin side at hun har blitt presset av LO. I NRKs Politisk kvarter torsdag morgen sa hun:

– Jeg har ikke opplevd meg presset, verken av LO eller noen av de andre organisasjonene, sa Brenna til programlederen, og la til:

– Men jeg har opplevd at alle vi ni partene som forhandler har vært under et press fordi dette er viktige temaer vi må løse i fellesskap.

Randeberg står fortsatt for innholdet i den krasse pressemeldingen, og mener altså at partene kunne strukket seg enda lengere i forhandlingene, når så mye står på spill for norske arbeidstakere som har nytt godt av IA-avtalen. Hun mener LO sto altfor steilt på sitt, og at det hadde vært mulig å finne mer fleksible løsninger og formuleringer som ville tatt vare på sykelønnsordningen.

– For LO var det fire år eller ingenting. Det er jo en dårlig utgangspunkt for en forhandling, hvis målet er å få best mulig ordninger for arbeidstakerne. Jeg vil si at LO har det primære ansvaret for at forhandlingene strandet, sier Randeberg til Dagsavisen.

– Veldig uvanlig

LOs andre nestleder Steinar Krogstad lever godt med at de sto på sitt. Om Akademikernes utspill etter havariet sier han:

– Jeg vet ikke hva de mener med at vi ikke snakker sant. Det var en veldig uvanlig pressemelding.

Han mener fortsatt at det er NHO og arbeidsgiversiden som bærer hovedansvaret for at det ikke ble noen IA-avtale.

– Vi har vært de som har vært tydeligst fra dag en på at vårt krav er at sykelønnsordningen ikke var en del av diskusjonen under forhandlingene om IA-avtalen, sier han til Dagsavisen.

– Historisk kom jo IA-avtalen på plass for å få redusert fraværet, og i det arbeidet skulle sykelønnsordningen fredes. Vi hadde ingen signaler fra NHO på at sykelønnsordningen kom til å bli løftet inn i forhandlingene om IA-avtalen. I forberedelsene til forhandlingene kom fraværsstatistikken for andre kvartal, og plutselig snudde NHO 180 grader og sa at de ikke kunne være med på fredning. Vi var helt uforberedt på det, sier han.

– Det oppfattet vi som useriøst. Derfor var vi også veldig tydelige på at dette er uaktuelt for oss. Vi krever en fredning, som det har vært i alle avtaler. Vi har stått fast, og så har arbeidsgiversiden beveget seg betydelig og prøvd å få de andre arbeidstakeroganisasjonene med på det kjøret, mener LO-nestlederen.

– Nå står vi stødig

Selv i en situasjon uten en IA-avtale og der politikerne når overtar ansvaret for sykelønnsordningen som nå er i spill, mener Krogstad det likevel er tryggere enn at en ny IA-avtale åpner for en kortere fredningsperiode enn fire år.

– En svekkelse av dagens tekst, med endring i hvor lenge fredningen av sykelønnsordningen skal vare, vil bli en aksept for at sykelønnsordningen kan endres. En ny avtale slik det så ut nå ville flytte noen grensesteiner. Men nå står vi stødig og sier det er opp til regjeringen å foreta en utredning, sier Krogstad, og slår fast:

– Vi befinner oss veldig, veldig vel i en situasjon hvor vi blir angrepet for å være den som står opp for sykelønnsordningen. Vi har hatt en tett og god dialog med forbundene i LO, og tilbakemeldingene har vært helt entydige: Her står vi godt, om vi så må stå alene. Vi sa enten har vi full fredning, eller så har vi ingen avtale.

Kan bli kutt

Nå som norsk arbeidsliv ikke lenger har en IA-avtale, er det opp til politikerne hva som som skjer videre med sykelønnsordning. Mette Nord i Fagforbundet hevder grunnen til brudd er at NHO spekulerer i regjeringsskifte til høsten, og at den nye borgerlige regjeringen da vil kutte i sykelønnen. Fellesforbundet truer fra sin kant med streik til våren for sykelønnsordningen, ifølge Fri Fagbevegelse.

Dermed kan sykelønnsordningen bli en del av vårens tariffoppgjør.

NHO peker også ut LO som lite fleksible:

– Det har vært svært viktig for NHO å forsøke finne en enighet med LO i forhandlingene om en ny IA-avtale. Vi har derfor foreslått flere løsninger, både å benytte riksmegler som forhandlingshjelp og eventuelt å frede sykelønnen en periode for å utrede hva som kan få ned sykefraværet. LO har avslått begge disse forslagene, sa Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Mens YS peker på både NHO og LO:

– Kravene fra NHO om å oppheve fredningen av sykelønnsordningen veltet forhandlingene. Det hjalp heller ikke at LO i kjølvannet av dette formulerte sitt gjensidige, utelukkende ultimatum. Begge posisjonene var uansvarlige og beklagelige, fordi dette presset drøftingen mellom partene ut av forhandlingsrommet, mener YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

