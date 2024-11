Slik går det på stemmelokalene i USA

– Vi var på vei for å stemme, men køene var for lange tidligere i dag. Vi drar tilbake før lokalene stenger og prøver igjen.

Det forteller paret Liz og Reg Saunders, som tirsdag dro til valgurnene i Washington DC, men altså måtte snu i køen.

Liz og Reg Saunders. (Ulrik Øen Johnsen)

Noen timer senere er Dagsavisens utsendte journalist i USA, Ulrik Øen Johnsen, på ett av byens mange stemmelokaler, nemlig Stead Park Recreation Center sentralt i DC. Det er antatt at køene vil bygge seg opp utover ettermiddagen.

– For øyeblikket er det ikke så lange køer her, men tidligere i dag og sannsynligvis utover ettermiddagen tett mot stengetiden, kommer køene til å bygge seg opp igjen, sier han.

Her forventes det at køen blir lengere ut over ettermiddagen.

Tekniske problemer

Flere andre steder har det vært større utfordringer enn varierende lengde på køene.

Både i Iowa, North Carolina, Pennsylvania og Iowa har det hittil vært tekniske problemer.

Nyligst er det i Story fylke i delstaten Iowa meldt om problemer med stemmeautomater som streiker. Minst 12 av de 45 valgstasjonene i området har problemer. Det er mulig at stemmene ved disse stasjonene må telles for hånd, skriver NTB.

I Wilson fylke i North Carolina har et valgsted hatt skriveproblemer med en datamaskin som førte til at velgerne ikke kunne stemme på en time. Valgstyret i fylket har holdt et hastemøte og godkjent en ekstra halvtimes avstemming i to lokaler.

I Apache fylke i Arizona har teknisk svikt ved stemmemaskiner gjort at enkelte velgere ble avvist før de fikk stemme. Assisterende statsadvokat Katherine Belzowski i Navajo Nation kaller problemene for de største stemmeproblemene på valgdagen som fylket har sett, ifølge NTB.

I Cambria fylke i Pennsylvania har også en programvarefeil, som forstyrret skanningen av stemmesedler, ledd til at stemmetiden ble forlenget til klokken 22.00, som er klokken 04.00 norsk tid.

Alle tilfeller betyr at det vil ta lengre tid å telle opp stemmene i de områdene.

Bombetrusler og dårlig vær

I tre distrikter rundt Atlanta, Georgia, har de også bedt om forlengelse av stemmetidene. Dette skyldes bombetrusler, som skal være sendt fra russiske domener og siden er blitt vurdert ikke-troverdige. Det vil skyve vinduet på en time for nå distriktene må rapportere resultater.

I Michigan har myndighetene også mottatt trusler mot valglokaler. Disse ble i utgangspunktet ansett som alvorlige, men akkurat som i tilfellet med Georgia, er de blitt erklært ikke-troverdig etter etterforskning. Truslene ledde også tilbake til Russland.

I tillegg kan dårlig vær i det sentrale USA skape noen utfordringer for folk som vil stemme.

