Vedum om budsjettet: – Ansvarlig og trygt

– Dette er et ansvarlig og trygt opplegg. Vi ligger godt under handlingsregelen, innleder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til Dagsavisen.

Handlingsregelen er enkelt forklart en plan for å sikre en jevn og langsiktig, forsvarlig bruk av oljepengene.

Noe av det som virkelig er bra nå, er at vi ser at arbeidsledigheten holder seg lav, forklarer finansministeren.

– Dét har vært et mål for Senterpartiet og Arbeiderpartiet hele tiden, i tillegg til å få prisveksten ned. Nå ser vi at begge disse tingene skjer. Samtidig må vi sørge for å ha folk i aktivitet. Det betyr folk i forsvar, sykehus og kommuner, de grunnleggende tjenestene. Dette er et ansvarlig budsjett som gir rom for satsninger, og som samtidig er godt under handlingsregelen, sier Vedum.

Bruker mer oljepenger

I forslaget til statsbudsjett for 2025, foreslår regjeringen en oljepengebruk på 460,1 milliarder kroner. Det er 44,6 milliarder kroner mer enn i 2024.

– Hvordan vil du beskrive tilstanden i norsk økonomi nå, med utgangspunkt i dette budsjettforslaget?

– Tilstanden i norsk økonomi er utrolig mye lysere enn den var høsten 2022. Da det var mange mørke skyer. Nå er vi på vei ut av perioden med høy prisvekst, samtidig som vi holder ledigheten lav. Jeg har selv erfart, og sett i mitt eget nabolag, hvor ille det er for en familie hvis du både har høy prisvekst, høy rente og foreldrene blir arbeidsledige. Da går det helt gærent, svarer finansministeren.

– Nå har vi klart å komme oss gjennom det, og ser at ledigheten er lavere enn gjennomsnittet på 2000-tallet. Vi er på et veldig mye lysere sted, og det ligger an til reallønnsvekst både i år og neste år. Heldigvis har vi gode fagorganisasjoner som gjør at det brede lag får ta del i den reallønnsveksten, legger Vedum til.

– Norges Bank setter rentenivået, men er det en del av jobben til regjeringen å bidra til at renten kan settes ned?

– Norge har et veldig godt system. Vi har sterke fagorganisasjoner med ansvarlige lønnsoppgjør, finanspolitikken har vi ansvar for, mens Norges Bank har ansvar for pengepolitikken. Vi ser at summen av det vi har gjort, er at prisveksten er på vei ned og reallønnsveksten på vei opp mens aktiviteten holdes oppe. Oppsummert er vi på et veldig mye bedre sted enn vi var for to år siden, gjentar Vedum.

---

Fakta om statsbudsjettet 2025

Foreslått oljepengebruk i 2025: 460,1 milliarder kroner. Det er 44,6 milliarder kroner mer enn i 2024.

Uttak i prosent fra oljefondet: 2,5

Ventet ledighetstall i 2025: 2,2

Ventet KPI i 2025: 3,0

Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge): 0,5

(Kilde: Finansdepartementet)

---

Et bidrag til å få renten opp

– De siste årene har tydelig vist at budsjettpolitikken sklir gjennom året. Det utgiftsnivået og den oljepengebruken som varsles nå, er ikke nødvendigvis fasit på hva året vil vise når det er omme. Mest sannsynlig vil oljepengebruken da være høyere.

Det sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til Dagsavisen.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Regjeringen sier det er ventet ganske sterk vekst i norsk økonomi neste år, hva vil den økte oljepengebruken ha å si for prisvekst og rentenivå?

– Enhver økning i oljepengebruken som bidrar til å øke farten i norsk økonomi, er et bidrag til å få renten opp og ikke ned. Når vi snakker om titalls milliarder, da har det en effekt. Regjeringen kommer her med et mer ekspansivt budsjett, altså at de bruker mer oljepenger, enn det Norges Bank kom med da de varslet tre til fire rentekutt neste år, sier Dørum.

– Kunne vært strammere

I likhet med Dørum, mener økonomiprofessor Ola Honningdal Grytten ved Norges Handelshøyskole at regjeringen vil bruke mye oljepenger i sitt ferske budsjettforslag. Han mener regjeringen burde lagt seg på et mer moderat nivå.

– Det er ingen katastrofe, men det hjelper ikke med å få ned renten. Budsjettet kunne med fordel vært enda strammere, sier Grytten til NTB.

Ola Honningdal Grytten på NHH. professor i økonomisk historie ved Norges handelshøyskole i Bergen. (Marit Hommedal/NPK)

Han påpeker at det er en viss omfordeling i budsjettet, men at det er marginalt. Grytten viser blant annet til skattekuttene for dem som tjener under millionen, som professoren mener «ikke var verdt bryet».

Mandag morgen sa Vedum til NRK at inntektsskatten til dem som tjener under 1 million kroner, skal gå litt ned med neste års statsbudsjett.

Her er det snakk om 10.000 kroner i skattelette for personer med 200.000 kroner i inntekt, 4800 kroner for personer med inntekt på 700.000 kroner, og noen hundrelapper for dem nær millionen.

