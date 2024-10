«Ditt kredittkort er forsøkt brukt i Sverige», sto det advarende i tekstmeldingen som tikket inn på mobilen fra banken min. Uvilkårlig sjekket jeg at kortet fortsatt lå trygt i veska mi. Det gjorde det. Min neste tanke var: «Å nei! Nå har jeg gjort det igjen».

Tidligere i denne spalten har jeg redegjort for at jeg fører en beinhard regionsperre-politikk på det finansielle området. Datter av en litt engstelig bankmann som jeg er, er jeg tydeligvis meget opptatt av sikkerhet i min hverdagsøkonomi. For at ingen skal kunne misbruke kortet mitt i det skumle utlandet, har jeg derfor satt en såkalt «regionsperre» på det meste av verden. Jeg har satt sperre på alle kontinenter og alle land i vår store verden, bortsatt fra Norge, og dette har ført til flere idiotiske og direkte meningsløse episoder.

Jeg glemmer nemlig alltid å oppheve regionsperren når jeg faktisk oppholder meg i utlandet. Jeg vil for eksempel kjøpe en is i Helsinki, men så blir kortet mitt blir brutalt avvist. Jeg blir like forskrekket hver gang. Hva? Hvorfor virker ikke kortet? Hvorfor blir det avvist, er det ikke penger igjen der? Så tikker den bekymrede meldingen inn fra banken: «Ditt kredittkort er forsøkt brukt i Finland». Så vil jeg kanskje betale en lunsj i Roma, men jammen virker ikke kortet nå heller. For jada, der kommer meldingen fra banken: «Ditt kredittkort er forsøkt brukt i Italia».

Sånn holder jeg på, og familien blir like oppgitt hver gang. Nå hadde det altså skjedd igjen. Det var bare en ting som var litt pussig. Jeg befant meg på ingen måte i Sverige. Jeg satt i en bil som kjørte over Finnmarksvidda. Og sist jeg sjekket, var Finnmark en del av kongeriket Norge.

Historisk sett har det riktignok alltid vært litt uklare grenser mellom landene på Nordkalotten. I perioder var det så mye rot at samene på innlandet gjerne måtte skatte til tre stater: Danmark-Norge, Sverige-Finland og Russland. Men tross alt fikk vi til slutt en traktatfestet grense mellom Norge og Sverige i nord i 1751, så den saken burde jo være grei.

Jeg ringte til kredittkortfolkene. «Jeg har jo ikke brukt kortet i Sverige», sa jeg. Kredittdamen kunne da i en overbærende tone fortelle meg at forklaringen lå i den kaffekoppen jeg nylig kjøpte på det Norwegian-flyet til Alta. Til tross for navnet, viste det seg at Norwegians bankforbindelser var svenske. Og siden jeg selvsagt hadde blokkert både Sverige og resten av Norden for den saks skyld, kunne ikke de få tak i pengene for kaffen.

På tross av alt dette tullet holder jeg fast ved at regionsperre er en god ting. Faktisk syns jeg vi burde satt en sperre for myndighetenes bruk av skattepengene våre her i Norge. Vi kunne fått varsler på mobilen, der det stod ting som: «Dine skattepenger har igjen blitt forsøkt brukt på overbetalte konsulenter som ikke gjør noe som helst nytte for seg. Dette er selvsagt stoppet på grunn av regionsperre».

