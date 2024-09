Dansk politiker om å gjenreise sosialdemokratiet: – Vi må ta kontroll over innvandringen

– Vi kan ikke vinne tilbake sosialdemokratiske velgere fra Fremskrittspartiet ved å være taktiske og legge politikken vår til høyre, sa Kaare Dybvad Bek, forfatter og dansk sosialdemokrat.

Han har skrevet tre debattbøker som har provosert så mye, og egget så mye til debatt, at Trond Giske sa at om en norsk politiker hadde skrevet lignende bøker, kunne de aldri vendt tilbake til politikken.

Sosialdemokratisk krise

Trond Giske, leder av Nidaros Sosialdemokratisk Forum, var vert for Tranmælkonferansen 2024 sammen med Trondheim Arbeiderparti.

Han sa i sin åpningstale at når over 80 prosent av medlemmene velger å sitte hjemme eller stemmer på andre partier enn Arbeiderpartiet – ja, da er sosialdemokratiet i krise. Da må noe gjøres. Da må det gjerne tas en debatt, om nødvendig.

Ikke store og sterke nok

Partisekretær Kjersti Stenseng var også inne på at Ap kanskje ikke hadde tatt debatten.

Hun tok aldri ordet «krise» i sin munn, men hun innrømte at i dag er ikke Ap store og sterke nok – partiet trenger flere stemmer.

– Vi blir ikke gjenvalgt på det vi har gjort, men på det vi skal gjøre, sa hun.

Og når festivalens hovedattraksjon, Kaare Dybvad Beks foredrag, var forandret fra «Slik vinner vi arbeiderklassen tilbake», som det sto i programmet, til «Krisen i det europæiske socialdemokrati», var det kanskje litt krise likevel.

Kontroll over innvandringen

Ifølge Giske har Dybvad Bek vært med på å endre det danske sosialdemokratiet.

Dybvad Bek viste festivaldeltakerne et kart fra årtusenskiftet, da sosialdemokratene var store og hadde regjeringsmakt over nesten hele Europa. Sånn er det ikke lenger.

– Hva har skjedd? sa han, og slo fast at velferdssamfunnet er den beste samfunnsformen som noen gang har eksistert.

Dybvad Bek er for tida innvandringsminister i den danske regjeringen. Innvandring er et tema han mener er svært viktig for at sosialdemokrater igjen skal komme tilbake i styrket posisjon. Her er ofte uenighetene store, her trengs debatten.

– Vi må ta kontroll over innvandringen. For det er ikke likegyldig hvor mange som kommer. De skal integreres på en god måte i våre samfunn. Samtidig skal vi også være tolerante, sa han.

For mange akademikere?

Dybvad Bek slo fast det en god del andre analytikere og kommentatorer også påpeker: At avindustrialiseringen har vært skadelig for sosialdemokratisk oppslutning i Europa.

Men arbeiderklassen er ikke død.

Problemet er ifølge Dybvad Bek at vi kanskje har utdannet altfor mange akademikere.

Og kommet opp i den situasjonen at flere og flere yrker vil folk ikke lenger utdanne seg til eller jobbe i. Dette er et samfunn som ikke er skapt av Gud, vi har lagd det sjøl, mente han.

Trygghet

Trygghet er et annet sentralt ord for den danske innvandringsministeren. Er du redd for å miste jobben eller ikke har penger til å brødfø deg sjøl eller familien, blir du utrygg.

– Folk skal få bedre råd, det er vår oppgave, sa partisekretær Stenseng.

Dybvad Bek sa det på en litt annen måte:

– Trygge mennesker tør!

Eller som Olof Palme en gang sa det:

– Du kan ikke være fri uten å være trygg.

Svekket fagbevegelsesperspektiv

For om lag 20 år siden ville ikke lenger dansk LO samarbeide så tett som tidligere med det danske sosialdemokratiske partiet.

Skjønt, Dybvad Bek fortalte at de fortsatt har et godt samarbeid med både Metall og 3F. Men det er likevel ikke så nært som mellom Arbeiderpartiet og LO i Norge.

– Betyr dette noe for oppslutningen om det danske sosialdemokratiske partiet?

– Det er vanskelig å si, men det er klart at perspektivet til fagbevegelsen svekkes i partiet. Vi har mange felles saker og synspunkter hvor vi samarbeider godt, for eksempel pensjonsspørsmålet der vi har utviklet politikken vår i fellesskap, sa han.

Apolitisk fagbevegelse

Et lite stikk ga han likevel til sine venner i fagbevegelsen.

– Det fins forbund i dansk LO som er for apolitiske. Og det er ikke bra!

Han sa til FriFagbevegelse at en viktig grunn til at dansk LO ville løse opp forholdet til sosialdemokratiet, var at de ikke ville miste medlemmer. De har imidlertid stått på stedet hvil i lang tid nå.

Siden Mette Fredriksen ble partileder i Danmark, har innvandringspolitikken blitt betydelig skjerpet.

– Hvordan har reaksjonen vært på den tøffere innvandringspolitikken?

– Fagbevegelsen, særlig i privat sektor, ønsket seg større kontroll over innvandringen, så de har vært fornøyde. I partiet har det vært noe mer skepsis.

– Hva med deg?

– Jeg har vært enig i denne politikken hele tida, også før jeg ble innvandringsminister.

Høyreekstremismen

Dybvad Bek er tilhenger av arbeidslinja fordi velferdsstaten bygger på at folk må på jobb.

At det er håp for en vekst i sosialdemokratiet både i Danmark, Norge og andre steder, er han også sikker på. Men Alternative für Deutschland (AfD) og deres vekst i nabolandet skremmer.

– Håpet ligger i at det bare er sosialdemokratiet som kan slå AfD tilbake.

– Hvorfor er det sånn?

– Fordi sosialdemokratiet er arbeiderklassens parti, sa Kaare Dybvad Bek.

