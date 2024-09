Barn som bruker hudkrem er mer utsatt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en ny studie viser amerikansk forskning at unge barn som bruker hudkrem, solkrem, såper, hårpleieartikler og andre hudpleiemidler, har høyere verdier av ftalater i urinen, enn barn som ikke bruker eksponeres i samme grad.

Studiens hovedforfatter Michael Bloom, sier til avisa The Guardian at funnene er urovekkende.

– Resultatene viser at bruk av hudpleieprodukter på barn er kilder til eksponering for disse kjemikaliene, sier Bloom.

– Det som definitivt vekker bekymring, er at disse produktene gjerne blir brukt hyppig og i lengre perioder, sier Bloom, som er forsker ved George Mason University.

I studien sjekket man mer enn 600 urinprøver fra fire- til åtteåringer for ftalater, som er svært giftige hormonforstyrrende stoffer.

Barn i faresonen

Gruppen kjemikalier kalt ftalater kalles ofte «plasticizers», fordi de har egenskaper som gjør plast og gummi mykt.

De brukes mye i hudpleieprodukter og i PVC, som igjen brukes i gulvbelegg, bager, klær, regntøy, leker og medisinsk utstyr. Flere ftalater er hormonforstyrrende og kan skade evnen til å få barn.

Stoffene knyttes også til forstyrrelser i immunsystemet og metabolske sykdommer, og de klassifiseres som et stoff som kan påvirke barns atferd og læringsevne.

– Barn er spesielt sårbare når de absorberer ftalater fordi de har en liten hudoverflate i forhold til kroppsvekten, og fordi de ikke har en fullt utviklet metabolisme til å hjelpe kroppen prosessere disse kjemikaliene. Likevel er det forsket lite på effekten av at barn eksponeres for kjemikalier i hudpleieprodukter, sier Bloom.

Studien konkluderer med at den bruken av pleiemidler som mødrene rapporterte inn, kunne kobles til funn av urinftalat hos barna.

– Disse resultatene kan informere beslutningstakere, klinikere og foreldre for å bidra til å begrense barns eksponering for kjemikalier som kan påvirke utviklingen, skriver forskerne i studien.

Forbudt i 2007

Ifølge Store norske leksikon kan produkter som regntøy, klær med trykk som er laget av plast, klær laget som imitasjon av skinn og badeleker. Dimetylftalat har dessuten vært benyttet i beskyttelsesmidler mot mygg.

– Fra 1. januar 2000 ble det forbudt å produsere, importere, eksportere og selge ftalatholdige produkter til barn under 3 år. I 2005 innførte EU i sitt direktiv at ftalater skal forbys i produkter til barn under 14 år, skriver de.

I tillegg har EU fastsatt et direktiv som forbyr de tre skadeligste ftalatene i alle leker som er beregnet for barn opp til 14 år.

– Tre andre ftalater hvor det er indikasjoner på at de kan være reproduksjonsskadelige, skal forbys i leker og småbarnsprodukter som det er påregnelig at de vil kunne tygge og bite på, heter det i artikkelen.

EU innførte det nye regelverket fra 16. januar 2007, mens forbudet trådte i kraft i Norge fra 1. januar 2007. Det nye forbudet gjelder dersom konsentrasjonen av ftalatene i den eller de delene av produktet som er myknet, er over 0,1 vektprosent.

