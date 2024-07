Slik innredet jeg leiligheten for 0 kroner

---

Etter å ha skrapet sammen nærme 50.000 kroner for et depositum, sto kjæresten og jeg i en umøblert leilighet med en temmelig lett lommebok.

Det kan gå an å romantisere å spise middag ut av en plastboks på gulvet og koke vann til kaffen i en stekepanne, når man er 23 år og nettopp flyttet i lag, men etter hvert begynner komfortens lengsel å innfinne seg.

Men de fleste av mine eiendeler er hjemme i Danmark, og interiør er ikke en billig sak. Vi syntes det hadde vært fint å kunne kjøpe mat å spise rundt et potensielt spisebord, og ikke bare ha et fullt møblert hjem til å sulte i.

I to uker fulgte jeg like nøye med på Finns «Gis bort» som på nyhetene. Om du vil ha en tidsriktig sofa uten mystiske flekker eller en vannkoker, må du nemlig være snarrådig.

Jeg filtrerte det vi trengte mest og slo på pushvarsler. «Gis bort», «Oslo», «2-seter».

Det gjelder å sende melding med en gang varslet kommer opp, og ofte bør man foreslå å komme sporenstreks. Det er en fin sommerferieaktivitet, når man likevel ikke har spenn til å dra på ferie. Sånn får man også litt spontanitet integrert i hverdagen.

Først fikk vi oss et spisebord med klaff. Det hjalp lite på spise-på-gulvet-situasjonen, så da skaffet vi også tre fine stoler. En gratis sofa fikk seg en busstur. På veien til å hente en søppelbøtte, falt jeg over en boks på gata med gratis tallerkener, som jeg tok med meg hjem og kokte i stekepannen for å drepe bakterier. Gatefat er kanskje på grensen, men «beggars can’t be choosers».

Heldigvis fikk vi nye fat, da jeg hoppet på T-banen for å hente en pappeske med et dårlig definert innhold. Jeg forventet ikke mer enn litt tilfeldig habengut, men da jeg kom fram, var esken stappfull og stor nok til at en lille mann kunne bli fraktet i den.

I pøsregn slepte jeg denne kolossale pappesken 600 meter til stasjonen, og jeg trodde jeg skulle spy av utmattelse. Men det var verdt det. For i boksen var det stavmikser, håndmikser, kjeler, sil, rivjern, bakeform, et ubrukt knivsett av porselen, ja, egentlig nok til et helt kjøkken.

Noen ting er dog veldig vanskelig å få tak i. Det er rift om gratis støvsugere, og jeg må innrømme at jeg holdt på å miste motet, når jeg i 17 dager måtte støve av gulvet med feiekost og brett, før jeg endelig fikk jackpot. Det gikk så vidt at jeg fikk et sus av adrenalin gjennom beina, når et pushvarsel med «Støvsuger gis bort» lyste opp skjermen min.

Ellers er det en overflod av gratis ting. Om det er på grunn av ren velgjørenhet eller bitre skilsmisser skal ikke jeg si, men når prisen for bare å bo øker, klager jeg i hvert fall ikke.

