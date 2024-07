CNN: FBI har identifisert den mistenkte Trump-skytteren

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

FBI kommer ikke til å offentliggjøre navnet på 20-åringen ennå, melder CNN.

Reuters har prøvd å få bekreftet CNNs opplysninger, uten å ha lyktes så langt.

Den antatte gjerningsmannen ble skutt og drept av Secret Service-agenter på et tak i nærheten av publikumsområdet der Trump holdt valgkampmøte lørdag kveld.

Trump ble truffet av et skudd som gikk gjennom øvre del av høyre øre, men ble etter kort tid utskrevet fra sykehus. En tilhører blant publikum ble truffet av skudd og drept. To andre publikummere ble også rammet, og tilistanden deres er kritisk.

Søndag skal han etter planen dra til Milwaukee i Wisconsin, der republikanernes landsmøte starter mandag.

APTOPIX Election 2024 Trump Skytteren ble raskt pågrepet. (Evan Vucci/AP)

FN-sjefen fordømmer

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer skytingen mot Donald Trump.

– Generalsekretæren fordømmer kategorisk slike former for politisk vold. Han ønsker Trump rask bedring, sier en talsperson for Guterres.

Setter valgkampen på pause

USAs president Joe Bidens valgkampapparat setter de politiske reklamene på pause etter attentatet mot Donald Trump.

Alle valgkampmeldinger som sendes til Bidens velgermasse settes på pause, og det arbeides med å fjerne alle fjernsynsreklamer så fort som mulig, sett i lys av lørdagens skyteangrep, står det i en uttalelse fra Bidens valgkampstab.