Se hvem som tjener mest i Europa

Norske ansatte i privat sektor tjente i fjor 41,70 euro i gjennomsnitt i timen. Det tilsvarer omtrent 476 kroner i dagens kurs.

Det gjør at danskene som i gjennomsnitt tjente 42 euro (480 norske kroner) sneik seg forbi oss på statistikken.

Det er ferske tall fra EUs statistikkbyrå, Eurostat, som viser europeiske lønninger regnet i den felles europeiske valutaen.

Luxembourg på topp

Det er ansatte i Luxembourg som har den høyeste lønna. Timelønna der er i gjennomsnitt 47,2 euro (539 norske kroner).

Polen og Litauen er de landene med størst arbeidsinnvandring til Norge. For 12 år siden i 2012 var det svært lønnsomt for folk fra disse to landene å komme til Norge.

I 2012 utgjorde timelønna i Litauen kun ni prosent av en norsk timelønn. I Norge kunne du tjene en litauisk dagslønn på under en times arbeid.

Tilsvarende tall for Polen var 14 prosent.

Men i løpet av disse årene har forskjellen blitt jevnet ut. I dag er timelønna i Litauen 34 prosent av den norske.

Timelønna i Polen er 29 prosent av den norske, viser statistikken fra Eurostat.

Lønnsvekst i euro fra 2012 til 2023

Vekst i lønna fra 2012 til 2023 i euro

Valutaforskjell

En viktig årsaken til forskjellen har blitt mindre er at den norske krona har svekket seg i forhold til euroen.

I 2012 kostet en euro rundt 7,50 norske kroner. Nå må du ut med nesten 11,50 kroner.

De landene som ligger nederst på lønnsstatistikken er Bulgaria og Romania. Bulgarere i privat sektor tjente i 2023 i gjennomsnitt 8,10 euro i timen (92 norske kroner). Deres rumenske naboer hadde en timelønn på 10, 4 euro (118 norske kroner).

Selv om lønna i Romania og Bulgaria er beskjeden sammenlignet med resten av EØS-landene, har de hatt en kraftig lønnsvekst.

Siden 2012 er lønna i disse landene omtrent tredoblet.

Timelønn i EØS-land 2012 og 2023 i euro

Litauen økte med 333 prosent

Men det er Litauen som har hatt den kraftigste lønnsveksten. Fra 2012 til 2023 opplevde litauerne i privat sektor en lønnsvekst på 333 prosent.

De landene i eurosonen som har hatt den svakeste lønnsveksten er Middelhavslandene Hellas, Italia, Spania og Kypros.

I Hellas har lønningene bare økt med tre prosent siden 2012. I Italia har lønningene økt med åtte prosent.

Også Litauens naboer, Latvia hadde en beskjeden timelønn på 10,70 euro i timen i fjor (122 norske kroner).





Så mye var timelønna

Timelønn i euro 2024

Så mye var timelønna i Europa





