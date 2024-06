Vedum: – Etter motvind kommer medvind

– Ja, jeg skal fortsette å bruke metoden med kaffekoppen. Jeg skal ut å drikke kaffe og diskutere de nære ting med folk. Det er det jeg brenner for og det er det jeg skal bruke mer tid på, svarte Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på Dagsavisens spørsmål. Det ble stilt like etter Sps årlige, oppsummerende sommerpressekonferanse, og lød som følger: «Hvordan skal Senterpartiet reise seg igjen, nå som dere på enkeltmålinger ligger helt nede rundt sperregrensa på 4 prosent?».

Langt fram

Vedum virket overbevist om at nå som regjeringen mener den verste dyrtiden der over og folk får en bedre hverdagsøkonomi, så skal det være mulig å gå tilbake til en slags normaltilstand. Det skal igjen gå an å diskutere andre politiske saker, håper finansministeren, i stedet for bare å få kjeft for dyrtid og høye strømpriser.

Derfor tenker Vedum at han nå kan hente fram igjen sin gamle, joviale «kaffekoppstrategi», som han lanserte første gang som ny partileder i 2014.

I årene som fulgte ledet Vedum partiet mot helt nye høyder, som i perioder til og med tangerte storhetstiden rundt EU-valget i 1994.

Året før Sp vant regjeringsmakt sammen med Ap, i 2020, ble Sp målt over 20 prosent. Det virker langt fram dit, nå som mediene har blitt dominert av overskrifter som: «Velgerne flykter fra Senterpartiet og Vedum» og «Vedum mister velgere i øst og vest». Det er også langt fram til valgresultatet på 13, 5 prosent i 2021.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på Sps oppsummerende pressekonferanse før ferie, for anledningen med en sommerlig Solo. (Jan Langhaug/NTB)

Motvind og medvind

Vedum har dessuten bare et år igjen til stortingsvalget i 2025, og han skal lede valgkampen og «gjenreisningen» fra sin uriaspost som finansminister for en regjering som fortsatt ikke er særlig populær.

– Bare for å ha sagt det: Denne uka var det fire målinger. Det var en på 4, 5 prosent og tre på 7-tallet, korrigerer Vedum, som framsto ekstra blid og optimistisk på pressekonferansen. Han slo om seg med formuleringer som: «Nå går vi inn i en lys sommer», «Vi skal nok lokke folk tilbake til oss igjen», og:

– Etter motvind kommer medvind!

– Vi må bare står for det vi mener, vi, og så får folk bestemme, sier Vedum til Dagsavisen.

– Men partiet må jo ta et grep selv. Og fordi du lyktes med kaffekoppstrategien ved sist valg, så vil du prøve det på nytt igjen?

– Ja! Men jeg mener alltid at man skal møte folk.

Gode nyheter

På pressekonferanse kunne finansminister Vedum fornøyd presentere hyggelige nyheter fra regjeringen som skal gi folk bedre råd. Det vil bli reallønnsvekst, lavere prisvekst og etter hvert rentekutt. Det blir redusert inntektsskatt for folk med vanlige inntekter, flere folk kommer i jobb og det blir billigere barnehage og SFO. Barnetrygden og studiestøtten vil øke, der samme vil minstesatsene for AAP, uføretrygd og kvalifiseringsstønad.

Hjertesakene

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad kunne like fornøyd trekke fram 12 spesielt gode Sp-saker av de rundt 150 sakene regjeringen har kommet med i vår.

– Regjeringen har fått gjennomslag for mange gode saker, men vi har plukket ut 12 saker som ligger Senterpartiets hjerte nær, sa Arnstad.

Hun kom med hele lista: Langtidsplanen for Forsvaret, en styrket tolletat, kirkebevaringsfondet, matsikkerhet i bistandsarbeidet og at sykehusene i Lofoten og i Narvik får beholde akuttkirurgi.

Videre at Statens pensjonsfond etableres i Tromsø, at det kommer nytt inntektssystem for kommunene, at Andøya gjenopprettes som militær base, at det kommer en ny type lærerutdanning og et beredskapslager for korn.

Hun forsvarte også de mer omstridte sakene, som kjøpet av Meraker Brug og domstolsreformen, som Sp helst vil kalle «rettssikkerhetsreformen».

– Dette er så mye mer enn bare en domstolsreform. Det inneholder nye grep som vil gi bedre rettssikkerhet, sa Arnstad.

