Det sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Marit Vea (V). Hun har nå satt i gang arbeidet med en grønn mobilitetsplan for Oslo. Den skal bidra til at «byens innbyggere ser klima- og miljøvennlige transportløsninger som det naturlige førstevalget.»

– Med befolkningsveksten er vi helt avhengige av at flere går, sykler og reiser kollektivt for å unngå kø og kaos. Vi tåler ikke flere bilister i Oslo, fortsetter Vea.

– I alles interesse

Fremdeles er privatbiler et dominerende innslag i trafikkbildet i Oslo, både som følge av innbyggernes egen bilbruk, pendlere og andre som kjører til og fra Oslo, og gjennomgangstrafikk.

– Bystyret satte seg et ambisiøst mål om å redusere biltrafikken med 20 prosent innen utgangen av 2023, men selv om det har blitt satset mye på kollektivtrafikk, ser vi at det er en veldig stabil andel som synes at bilen er det enkleste å bruke, opplyser Vea.

Det innebærer at om lag 30 prosent av reisene som gjennomføres i Oslo, fortsatt skjer med bil.

Andelen reiser som skjer til fots eller kollektivt, er omtrent like stor, mens sykkelandelen er på 6 prosent, går det fram av de ferskeste tallene som Vea kan vise til.

– Det vil være i alles interesse å få flere til å velge miljøvennlige transportmidler. Vi er sårbare selv for små endringer, sier byråden.

Dette har mange bilister fått føle på kroppen de seneste ukene, i forkant av at Ring 1 – den innerste av de tre ringveiene i Oslo, blir stengt i tre år fra 1. juli på grunn av ombyggingen av Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen.

– Det vil være i alles interesse å få flere til å velge miljøvennlige transportmidler, sier byråd Marit Vea (V). (Lise Åserud/NTB)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

– Pumpes biler inn

For å «legge til rette for en bedre, raskere og mer forutsigbar framkommelighet for bussene» mens Ring 1 er stengt, innførte Statens vegvesen et midlertidig forbud for elbiler i kollektivfeltene på riks- og europaveiene i Oslo og Akershus fra 6. mai.

Dermed må elbilene dele kjørefelt med fossilbilene. Det har ført til lange køer på E18 og E6, fordi mange har fortsatt å kjøre bil i stedet for å begynne å reise kollektivt, slik Statens vegvesen håpet.

– Nå er det viktig å finne ut hvorfor mange opplever det som enklest å velge bilen, sier Vea, med tanke på arbeidet med grønn mobilitetsplan.

– Hva med alle bilistene som ikke bor i Oslo, men som likevel kjører inn til Oslo?

– Vi er helt avhengige av å spille på lag og samarbeide med Akershus, for å sørge for at det ikke pumpes biler inn i Oslo, svarer Vea.

Bymiljøetaten i Oslo kommune har fått det overordnede ansvaret for arbeidet med grønn mobilitetsplan, og skal samarbeide med Klimaetaten i Oslo kommune og Ruter – som administrerer kollektivtransporten i både Oslo og Akershus. Sammen skal de utarbeide et «faglig underlag til temaplan for grønn mobilitet».

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

200.000 fossilbiler

I fjor var det registrert nærmere 290.000 personbiler i Oslo, ifølge SSB. I underkant av 120.000 av dem var bensin- eller dieselbiler.

I tillegg kommer blant annet nærmere 85.000 varebiler og lastebiler som fortsatt går på bensin eller diesel.

– Grønn mobilitetsplan skal bidra til at klima- og miljøvennlige transportløsninger blir det naturlige førstevalget for Oslos innbyggere. Er det i det hele tatt mulig når så mange tviholder på bilen?

– Jeg er optimist, svarer Vea.

– For eksempel har det skjedd en stille revolusjon når det gjelder sykling.

– Stadig flere velger nå elsykkel, og større el-lastesykler åpner opp for en ny gruppe syklister.

– Jeg snakket nylig med en anleggsgartner som hadde gått over til å bruke el-lastesykler. Det var mer effektivt enn å bruke bil. Det sparte han tid på.

– Men det finnes barrierer mot at flere skal begynne å sykle – som kostnaden ved å kjøpe en elsykkel og muligheten for å parkere den trygt, erkjenner Vea.

– Det er også mange som vegrer seg for å sykle fordi det oppleves som utrygt.

Flere må sykle og færre må kjøre bil, mener byrådet i Oslo. Under Miniøya i Tøyenparken nylig, var det tydelig at det allerede er en del som har gått til innkjøp av til dels dyre elsykler for å dekke transportbehovet sitt. (Foto: Tor Sandberg)

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

– Gatene for folk

Også på andre måter er det hindringer i veien for mer sykling og gange, konstaterer Vea.

Hun opplever at «veier lukker byen inne» og nevner Trondheimsveien og Ring 1 som eksempler på det.

– Da vår foreldregenerasjon vokste opp – på 1950- og 60-tallet, var gatene for folk, sier Vea.

Nå ønsker hun å «åpne opp» byen igjen, slik at den blir mer på premissene til syklister og fotgjengere. Det vil føre til en «grønnere og mer menneskevennlig by» og «forhåpentlig mer liv i byen», tror Vea.

– Vi vet at mange tiltak vil komme mange til gode. Alle går litt – eller ruller litt, påpeker byråden.

Det andre hovedmålet med grønn mobilitetsplan er nettopp at den skal bidra til «utslippsfri og effektiv bylogistikk med minst mulig ulemper for byliv og innbyggere.»

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Tidligere planer

Oslo kommune har tidligere laget en rekke planer for å få ned klimautslippene og få flere til å reise miljøvennlig. Flere av disse planene vil være relevante i arbeidet med grønn mobilitetsplan, mener Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, som Vea altså har den politiske ledelsen av.

Byrådsavdelingen ramser opp følgende planer:

Klimastrategien og klimabudsjettet.

Strategi for universell utforming, revisjon av felles prinsipper for universell utforming i Oslo kommune.

Folkehelsestrategi for Oslo 2023-2030.

Handlingsplan for en aldersvennlig by.

Kommuneplan for Oslo 2018, Vår by, vår framtid – samfunnsdel med byutviklingsstrategi.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Gåstrategi for Oslo.

Oslos sykkelstrategi 2015-2025.

– Hvorfor enda en plan?

– Ideen om en helhetlig mobilitetsplan har vi hatt i mange år. Venstre har lenge tenkt på en slik helhetlig strategi for å komme nærmere målene våre – kutte utslipp, redusere trafikk og gjøre hverdagen til folk enklere, svarer Vea, som ble byråd i fjor høst.

---

Grønn mobilitetsplan for Oslo

Innen 1. februar 2025 skal Bymiljøetaten oversende et utkast til Grønn mobilitetsplan til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Planen skal peke på tiltak og verktøy som kan bidra til å nå mål om å fremme grønne mobilitetsløsninger, redusere klimagassutslipp fra transportsektoren, redusere biltrafikk og til at Oslo skal være en klimarobust by.

Hovedmålene med planen er at den skal bidra til at byens innbyggere ser klima- og miljøvennlige transportløsninger som det naturlige førstevalget, og til utslippsfri og effektiv bylogistikk med minst mulig ulemper for byliv og innbyggere.

Planen skal beskrive dagens situasjon og aktuelle utfordringer.

Planen skal i hovedsak avgrenses til Oslo, men vil også kunne være relevant for Oslos nabokommuner, Akershus og regionen som sådan.

Eksisterende gåstrategi og sykkelstrategi for Oslo skal innarbeides i planen.

Kilde: Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune

---

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om