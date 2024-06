Mor: – Dette er veldig trist, og en katastrofe for de som nå mister et godt tilbud

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Læringsmiljøsenteret (LMS) er et tilbud i Lørenskog kommune for elever med særlige behov i egne lokaler. For å spare penger kutter Lørenskog kommune 2,5 millioner kroner og flytter tilbudet inn i vanlige klasserom.

– Dette er veldig trist, og en katastrofe for de som nå mister et godt tilbud, sier Silje Brekken til Dagsavisen.

Hun er mor til en autist, som nå mister tilbudet sitt ved LMS. Da saken var oppe i formannskapet var hun en av flere foreldre til barn på LMS som markerte sin motstand mot nedleggelsen. Men de ble ikke hørt.

Silje Brekken fortalte sin historie i Dagsavisen i forrige uke, og sa da at hun fryktet for sønnens fremtid om tilbudet ble nedlagt.

– Jeg er redd alt som er bygd opp de siste årene vil ødelegges, sa hun.

– Hvordan er han faglig sett i dag?

– Han har i år begynt å ta til seg læring igjen for første gang på mange år, og er motivert for skolen. Derfor er det så tragisk at det tilbudet ved Læringsmiljøsenteret nå foreslås kuttet, sier hun.

– Jeg er spent på hvordan de skal styrke kompetansen på nærskolen og hvordan de nå denne gangen skal kunne ivareta de barna som de tidligere ikke har klart å gi et tilbud, og derfor har blitt henvist til LMS. Flere av LMS sine ansatte har varslet at de søker nye jobber allerede. Hvordan skal de ivareta barna som trenger hjelp nå, til ny kompetanse er på plass og styrket godt nok i skolen?, spør Silje Brekken.

Silje Gislefoss Netland i Spiss jobber med veiledning og kursing, og har spisskompetanse innen blant annet autisme.

– Uansett hvordan tilretteleggingen er, så vil ikke enkelte barn takle det miljøet der. Da spiller det ingen rolle hvor flink spesialpedagogen er, om barnet ikke tåler miljøet, sa hun til Dagsavisen.

Onsdag setter kommunestyret i Lørenskog den endelige spikeren i Læringsmiljøsenteret (LMS), et tilbud i Lørenskog kommune for elever med særlige behov. Da vedtar de et endelig kutt.

– Det er kjørt

Flere ansatte som Dagsavisen har snakket med, sier at de har gitt opp, og ser seg om etter nye jobber.

– Det er kjørt. Da saken var oppe i formannskapet i forrige uke, var det kun SV som stemte mot nedleggelse. At resultatet blir annerledes når saken skal opp i kommunestyret onsdag, har jeg ikke tro på et annet, resultat, sier en ansatt til Dagsavisen.

– Dette er tragisk for elevene det gjelder, sier leder ved LMS Roger Mathisen.

Nå mister vi et kompetansefellesskap som hele Lørenskog har dratt nytte av. — Nancy Gogstad (SV)

I formannskapet var det kun SV som stemte mot nedleggelse.

– Dette er bare trist, sier kommunestyrerepresentant Nancy Gogstad i Lørenskog SV til Dagsavisen.

– Nå mister vi et kompetansefellesskap som hele Lørenskog har dratt nytte av. Dette har vært et tilbud som alle har vært positive til. Læringsmiljøsenteret har kommet inn når fraværsteam og rektorer ikke har hatt tilstrekkelig kompetanse og lærerressurser. Jeg tror ikke nærskolene er klare til å ivareta de elevene som har så særskilte behov. De vil ikke klare å ta vare på de elevene som av forskjellige årsaker ikke klarer å være i en vanlig klassesituasjon, sier hun.

I dag er det 12 ansatte ved LMS, alle med spesialkompetanse.

Nancy Gogstad (SV). ( Torstein Davidsen, Romerikes Blad.)

– Om disse 12 får seg jobb på andre skoler i kommune, vil vi ikke greie å gi de som trenger det et like godt tilbud som i dag. Men det er ikke gitt at alle de ansatte blir i kommunen, sier hun.

Bekymret

Nestleder Ingunn Vestlund i Utdanningsforbundet Lørenskog er bekymret over konsekvensene av at tilbudet nå ser ut til å forsvinne fra 1. januar neste år.

– Det er en grunn til at disse elevene har det tilbudet de har i LMS. Det er at ting ikke fungerer i nærskolen, og derfor har et alternativt tilbud, sier hun til Dagsavisen.

Ingunn Vestlund i Utdanningsforbundet Lørenskog. (Utdanningsforbundet)

I tillegg til de elevene som nå mister sitt tilbud, er hun bekymret over kompetansen som nå bli spredt. I tillegg til å jobbe på LMS, bistår de andre skoler, foreldre og foresatt med veiledning.

– De ansatte på LMS er et team som jobber godt sammen, og som gjør dem gode. Jeg tror ikke tilbudet blir like godt om de spres på andre skoler. De er bare 12 ansatte, og det vil si at ikke alle skoler vil få den kompetansen disse har, sier hun.

Norge har lærermangel, og hun frykter at disse lærerne får en tyngre hverdag uten kompetansen LMS bistår med i dag, og søke seg til andre jobber.

– Da vil vi miste mye kompetanse. Ikke alle har lærerutdanning, og jeg er redd vi kan miste flere til andre yrker, sier hun.

Utdanningsforbundet i Lørenskog har jobber for å påvirke administrasjonen i kommunen, men har ikke nådd fram.

– Kampen er nok tapt. Nå må vi i Utdanningsforbundet jobbe hardt for å beholde de ansatte i kommunen, sier hun.

