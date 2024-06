NRKs fotballkommentator vil at lytteren skal stå inne i 16-meteren under kampene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

---

Hvem: Olav Traaen (52).

Hva: Sportsjournalist hos NRK, der han jobber som fotballkommentator.

Aktuell: Skal kommentere EM 2024 på NRKs radiosendinger.

---

Fotball-EM! Hva har vi i vente?

– Oi! Det blir fantastiske fotballkamper med mange av de beste spillerne i Europa, som skal være med å konkurrere. Dette kommer til å bli en stor fest!

Hvordan er det å skulle kommentere dette, da?

– Hehe, det er en av de artigste oppgavene jeg har i NRK. Det er fullt trøkk på tribunen, det er gode spillere, og ofte går kampene i finalerundene til straffe og ekstraomganger. Dette er kamper som betyr mye! Å kommentere dette er noe av det morsomste jeg gjør i løpet av et arbeidsår.

Det er jo ikke din første tur i kommentatorboksen. Hvordan havnet du egentlig der?

– Jeg begynte i NRK Østlandssendingen i 1992, og jobbet jeg lokalt fram til 1997. Mitt første mesterskap som kommentator var VM i Frankrike i 1998. Etter det har det vært mange sluttspill i EM, VM og OL. Jeg har ikke telling på antall turneringer, men det er garantert to-sifferet.

Hva er ditt sterkeste minne fra en kamp du har kommentert?

– Det er flere – men akkurat nå kommer jeg på OL-finalen i 2000, mellom Norge og USA. Da ble det norske landslaget olympisk mester. Ingen norske fotballag har klart det, verken før eller senere, så det er en begivenhet som har gått inn i mitt hode og blitt der!

Du får jo lov å kommentere historiske begivenheter, mens de pågår! Hvordan er det å ha det som levebrød?

– Jeg redder ikke liv. Det er folk som gjør viktigere arbeid enn meg i det norske samfunn. Jeg er heldig som får lov til å referere fotballkamper, og ta betalt for det. Det er bare å si «takker og bukker».

– Altså, jeg skal gjøre mitt aller beste, og få det så bra som mulig. Men konsekvensene av å gjøre feil er større for andre i det norske samfunnet. Så det er viktig å være leken. Man skal være seriøs og proff, men dette er underholdning. Vi må huske det.

Du har jo også en pris for din innsats?

– Jeg har faktisk vunnet to! Riksmålsforbundets Lytterpris våren 2022, og på Prix Radios prisutdeling i 2023. Da fikk jeg for kommenteringen av VM-finalen i 2022 sammen med Drillo. Det var veldig gjevt. Jeg tror jeg har beina godt planta på jorda, men det er hyggelig å få en pris eller to.

---

Fakta om EM i fotball 2024

Vertsnasjon: Tyskland.

Første kamp spilles 14. juni, og finalen spilles 14. juli.

Finalen spilles på Olympiastadion i Berlin.

Forrige EM vant Italia finalen over England. Den gang ble mesterskapet spilt i 11 forskjellige land, med finale på Wembley stadion i London.

Kilde: Uefa sine nettsider.

---

Tilbake til EM – tror du «footballs coming home», eller at det blir en seiersparade langs Champs-Élysées senere i sommer? Eller er det tyske maskineriet så velsmurt at trofeet ikke forlater landet? Eller er det noen overraskelser?

– Mest sannsynlig vil Tyskland, som er et godt lag og har fordel av hjemmebane, gjøre det godt. Men det er steintøff konkurranse, fra England, Frankrike og andre land. Jeg har aldri vært en god tipper, det er mye lettere å snakke om kampene i etterkant og underveis.

Har du noe favorittlag – i så fall hvilket?

– Nei, faktisk ikke! Norge er jo ikke med, så jeg er helt nøytral når det kommer til kampene.

Du har jo holdt på i 26 år nå med kommentering av mesterskap. Begynner du ikke å bli lei?

– Egentlig ikke. Jeg har det fortsatt morsomt og givende. Det er jo helt umulig å få en perfekt sending, du kan alltids bli bedre. På TV handler om å gi en god kommentar til bildet. Men på radio er det du som må lage bildet! De som hører på sitter ikke foran skjermen, de er på hytta, maler kjøkkenet eller noe annet. Da er det min oppgave å gi dem en opplevelse av å være med på kampen. De skal stå inne i 16-meteren! Klarer du det, har du gjort noe bra.

– Det er ikke lett, det krever at man jobber med oppgaven. Så det er helt umulig å få det absolutt perfekt. Men det er nettopp det som gjør det veldig gøy! Det skjer der og da. Du får den ene muligheten, og det er ekstremt skjerpende.

Olav Traaen (t.v) har tidvis en ekspertkommentator ved sin side når han kommenterer fotballkamper. Her er han sammen med tidligere fotballspiller Karl-Petter Løken i kommentatorbua. (Anders Rove Bentsen )

Vi går til faste spørsmål: Hvem var din barndomshelt?

– Bjørge Lillelien. Ingen tvil i denne verden. Hadde det ikke vært for han, hadde jeg ikke gått den veien jeg har gjort. Han var en fenomenal radioreporter, som inspirerte meg og fortsatt gjør det. Det forteller noe om hans dyktighet, da Norge vant mot England 1981. Det seiersreferatet snakkes det fortsatt om! Han evnet det som jeg mener er viktig – å lage dette til underholdning.

Hvilken bok eller film har betydd mest for deg?

– Ingen spesielle. Da jeg gikk på videregående og ungdomsskolen var jeg begeistret for forfatteren Sigurd Hoel, men jeg har ikke lest så mye av han de siste årene.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være sammen med hunden min, og se han har det fint. det er viktig for meg. Han er sju år denne lørdagen, så da skal jeg prøve å la han få en fin dag.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Hvis Bjørge Lillelien hadde levd skulle jeg gjerne snakket med han, men det er lenge siden han gikk bort. For å si det sånn, jeg har lest boken som er skrevet om han i filler. Så det er nok den boka som har betydd mest for meg!

Hva ville du gått i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg går ikke i demonstrasjonstog. I mitt yrke er jeg forsiktig, men jeg har aldri gått i demonstrasjonstog, og har ingen planer om det heller.

