Anklages for å skjule vold mot griser: Ber om at Mattilsynet legges ned

I februar avdekket aksjonistgruppa Nettverk for dyrs frihet omfattende underrapportering i Mattilsynets offentlige statistikker. Omfanget av brudd på dyrevelferdsloven var langt større enn de selv gikk ut med. Selv om Mattilsynet innrømmer feilen, er statistikkene fortsatt ikke rettet.

I mai sendte Mattilsynet advarsel til flere landbruksorganisasjoner om økt bruk av vold mot gris. Dette ble omtalt i flere medier. Kort tid etter et møte med kjøttpodusentenes organisasjoner trakk Mattilsynet uttalelsene.

At Mattilsynet to ganger på så kort tid har slurvet med tall om vold mot griser i landbruket må få konsekvenser, mener Tor Grobstok, leder i gruppa Nettverk for dyrs frihet.

– Vi mener at Mattilsynet må legges ned, og at dyrevelferd må flyttes til et eget uavhengig tilsynsorgan som faktisk setter dyrene først, ikke profitt. Nå er det sånn at dyrevelferd alltid taper for industriens økonomi, sier Grobstok, som i tillegg til å være aksjonist også er utdannet agronom og etolog.

Mattilsynet er forelagt kritikken som kommer fram i denne saken, les deres svar lengre ned.

– Ikke første gang

Leder for NOAH, Siri Martinsen, er helt enig i Tor Grobstoks krav om at Mattilsynet må legges ned. Det har de jobbet for helt siden det ble opprettet i 2004.

– Vi mente da at vi burde få et eget dyreverntilsyn isteden, og har jobbet for det helt siden da. Bakgrunnen for det er at vi ser at dersom dyrevern legges i et større tilsyn med flere oppgaver, blir penger tatt fra dyrevern og over til disse andre oppgavene. Et eget tilsyn gir en synlig pengestrøm, og derfor har vi argumentert for at vi heller bør ha egne dyreverntilsyn, som dyrepoliti. Ellers blir arbeidet for dyrs rettsvern og velferd nedprioritert, sier hun.

I midten av mai skrev Nationen om at Mattilsynet i et brev til landbruksorganisasjoner advarte mot økende bruk av vold mot griser i norsk landbruk. Dette skulle angivelig skyldes at bøndene er redde for «en mer aktiv og urolig» griserase, kalt TN70, som nå dominerer det norske markedet.

I brevene skrev Mattilsynet at de hadde mottatt meldinger om økt bruk av vold mot gris. Dette skal også inspektører ha rapportert om over en lengre periode, skriver Nationen.

99 prosent av norske griser er innendørs hele livet. (Nettverk for dyrs frihet)

Til Norsvin, som driver avlsarbeidet med TN70-purka, skrev Mattilsynet at de så svært alvorlig på dette, og ba om at næringen «selv iverksetter tiltak og informerer medlemmene om at slik håndtering av dyr er uakseptabel og kan medføre straffeansvar».

Kort tid etter at saken i Nationen var publisert trakk altså Mattilsynet deler av innholdet i brevet.

– Som vi skrev i pressemeldingen vi sendte ut 15. mai var bakgrunnen for brevene et fåtall, men alvorlige saker vi har avdekket ved slakteritilsyn. Mattilsynet ønsket å informere næringen om dette. Vi har ikke grunnlag for å si at volden har økt, sier Inge Erlend Næsset, direktør for Mattilsynets avdeling for regelverk og kontroll, i en e-post til Dagsavisen.

De går også tilbake på koblingen mellom sakene de har avdekket og TN70-purkene, og avviser i dag at det er noen sammenheng mellom voldstilfellene og den adferden til denne typen gris.

Grobstok anklager Mattilsynet for å ha trukket innholdet etter å ha fått sterke reaksjoner fra kjøttindustrien.

– Jeg ble ikke overrasket over at de trakk den uttalelsen samme dag som de hadde møte med kjøttlobbyen. Det er ikke første gang de underdriver eller bagatelliserer lovbrudd, sier han.

Også dette avviser Mattilsynet.

– Når det gjelder vår dialog med svinenæringen, og alle andre næringer vi jobber med, så er den nødvendig, nyttig og kompetansehevende for alle parter, og en viktig del av arbeidet med å sikre bedre regeletterlevelse. Dette gjelder også dialogen vi har med interesseorganisasjoner for eksempel på dyrevelferd, skriver Næsset videre.

Tor Grobstok er etolog og sivilagronom, og leder for Nettverk for dyrs frihet. (Nettverk for dyrs frihet)

Dagsavisen har også vært i kontakt med svinebøndenes organisasjon Norsvin. De ønsker ikke kommentere saken.

Les også: Kalle Moene: – Venstresida bør forenkle velferdsstaten (+)

Mener volden øker

Det er som nevnt ikke første gangen Mattilsynet slurver med fakta om vold mot griser. I vinter gikk Grobstok og NDF gjennom nesten 600 inspeksjonsrapporter som til sammen utgjør Mattilsynets tilsynskampanje. De ville undersøke om Mattilsynets egne funn ble reflektert i deres offentlige statistikker.

Det gjorde de ikke. NDF fant følgende:

50 prosent flere griseprodusenter bryter dyrevelferdsloven enn det Mattilsynet har fortalt offentlig om

Mattilsynet måtte fatte 50 prosent flere hastevedtak om avliving av griser enn det de har fortalt offentlig om

Mattilsynet har hemmeligholdt store mengder kommunikasjon mellom egen ledelse og griseindustrien

Mattilsynet reagerte med for milde reaksjoner i over 50 prosent av sakene der det ble funnet lovbrudd

I over 250 tilfeller avdekket Mattilsynet lovbrudd, uten å komme med noen reaksjon på lovbruddene

Funnene til NDF ble først omtalt i Filter Nyheter i februar i år. Mattilsynet erkjente da at det er en forskjell mellom tilsynsrapportene og den ferdige sluttstatistikken, men avviser at det har skjedd i like stort omfang som NDFs funn peker på.

Purke med stort liggesår på skulderen. Disse sårene kan oppstå under dieperioden, når purka i lange perioder ligger på harde betonggulv. (Nettverk for dyrs frihet)

Grobstok mener Mattilsynet ikke har tatt NDFs avsløringer på alvor.

– Mattilsynet nekter å rette rapporten sin, som brukes av forskere og næringa nå som en kilde til hvordan status er, sier han kontant.

I en intern evalueringsrapport, som ikke er omtalt i media tidligere, går Mattilsynet selv langt i å ta selvkritikk for at deres egne funn gjennom tilsyn ikke speiles av deres offentlige statistikker.

«Det er også skadelig for Mattilsynets omdømme at våre data, som ligger til grunn for presentasjoner av status, faktisk ikke stemmer overens med det man kan finne ved å lese tilsynsrapportene. For dette prosjektet sin del, ble resultatet at beskrivelsen i sluttrapporten dannet et mer positivt bilde av status i svinenæringen enn det som faktisk er funnet ved inspeksjonene. Dette ble fanget opp av publikum etter innsyn i tilsynsrapportene og sammenligning med resultatene som ble beskrevet i sluttrapporten. Saken hadde et betydelig skadepotensial for Mattilsynets omdømme, (...)» står det i rapporten.

Grobstok er særlig kritisk til at Mattilsynet, tross avsløringene og selvkritikken, ikke har endret statistikkene. I stedet for å endre antallet regelbrudd i registreringssystemet MATS har de i stedet lagt til en presisering i slutten av hovedrapporten der de skriver at det er et avvik mellom brudd funnet i tilsynsrapportene og brudd registrert i MATS.

De skriver videre at avviket ikke rokker ved hovedkonklusjonen i rapporten, at tilstanden i svinenæringen ikke er god nok.

En gris ligger død i bingen. Her er det avføring langt opp på veggene. (Nettverk for dyrs frihet)

Næsset i Mattilsynet skriver til Dagsavisen at selv om de ikke kan fastslå eksakt hvor stort avviket er tyder Mattilsynets gjennomgang på at det ikke er så stort som Nettverk for dyrs frihet hevder.

– At alle regelverksbruddene ikke er registrert, forandrer likevel ikke hovedkonklusjonene fra rapporten. Det er for mange svineprodusenter som har regelverksbrudd, og en del har flere og alvorlige regelverksbrudd. Dette er ikke godt nok. Det er stor variasjon i hvordan norske griser har det. For mange syke og skadde griser får ikke god nok oppfølging. For mange griser får ikke nok rotemateriale og strø, skriver Næsset.

Det er langt fra godt nok, mener Grobstok.

– Noen vage ord gjemt bakerst i en rapport balanserer ikke Mattilsynets grovt villedende kommunikasjon. Mattilsynets griserapport er gjennomsyret av alvorlige feil, og bidrar til å grønnvaske en skitten griseindustri, sier han, og fortsetter:

– Likevel hverken retter de rapporten eller informere medier og offentligheten om feilene. Om få måneder skal det behandles en stortingsmelding om dyrevelferd, hvor den rapporten er et viktig faktagrunnlag. Hvis stortingsmeldingen og fremtidig dyrevelferdspolitikk baseres på den villedende rapporten, er det alvorlig.

Fiksering av purker, altså å sperre dem inne i metallbur for å unngå at hun ligger på ungene sine, har på generelt grunnlag vært ulovlig i Norge siden 2000. Mattilsynet oppdaget i sin tilsynskampanje flere tilfeller der purka hadde vært fiksert i mer enn syv dager. (Nettverk for dyrs frihet)

Les også: Dette er de norske, voldelige ekstremistene

Hemmelighold

Grobstok og NDF klaget også Mattilsynet inn til Sivilombudet for brudd på journalføringsplikten. NDF fant flere tilfeller der kommunikasjon mellom Mattilsynets ledelse og organisasjoner i kjøttindustrien ikke var journalført etter arkivloven.

– Den hemmeligholdte kommunikasjonen inkluderte blant annet en e-post til bondelaget, der Mattilsynet innrømmet at «det er utvilsomt at relativt mange regelbrudd ikke har blitt registrert og dermed ikke inngår i grunnlaget for kampanjerapporten», sier Grobstok.

Slik konkluderte Sivilombudet:

«I en konkret sak som ble klaget inn for ombudet (ombudets sak 2023/3524) går det frem at Mattilsynet 15. juni og 18. august 2023 har beklaget at e-postkorrespondanse ikke var blitt journalført fortløpende og at arkiveringsrutinene ikke var blitt fulgt. Det er bra at Mattilsynet vil se nærmere på hvordan en kan øke bevisstheten om dette hos de ansatte. Det er like fullt uheldig at slike feil skjer, ikke minst sett hen til at Mattilsynet allerede i sitt svar hit 9. desember 2022 opplyste at det var kjent med slike mangler. Slike feil er ikke bare brudd på interne arkiveringsrutiner, men er også i strid med arkivlova med tilhørende forskrifter.»

– Når det gjelder kommunikasjonen med kjøttindustrien, har sivilombudet etter klage fra oss, bekreftet at Mattilsynet har hemmeligholdt kommunikasjon. Det øker ikke akkurat tilliten til Mattilsynet som tilsynsorgan, sier Grobstok.

Til Dagsavisen sier Inge Erlend Næsset i Mattilsynet, at de i forbindelse med svinekampanjen «avdekket at de ikke har fulgt egne rutiner for håndtering og arkivering av noen dokumenter».

– Det beklager vi og har fulgt opp dette avviket internt. Vi har imidlertid aldri bevisst holdt tilbake dokumenter eller andre opplysninger, sier Næsset.

Les også: Avslørte griseindustriens skyggesider: – Du ser til slutt bare en rosa matte på betong

Les også: Griseavsløringene: – Det de kaller uvarslede tilsyn er ikke uvarslet