Trump: – Utelukker ikke å fengsle politiske motstandere

Hvis tidligere president Trump vinner valget i november, vil støttespillere presse ham til å etterforske, tiltale – og til og med forsøke å fengsle – Manhattans distriktsadvokat Alvin Bragg (D), som fikk Trump domfelt i hysjpengesaken, skriver politikknettstedet Axios.

– Selvsagt burde, og vil, Bragg bli fengslet, sier den kontroversielle tidligere sjefstrategen, og støttespilleren til Trump, Steve Bannon til nettstedet.

Videre sier Bannon at det juridiske grunnlaget for å forfølge distriktsadvokat Bragg rettslig blant annet kan bli målrettet bruk av det 14. grunnlovstillegget som sier at «enhver person som har avlagt ed for å beskytte grunnloven, og så deltar i eller støtter opprør mot myndighetene, ikke har lov til å stille til offentlige verv senere», og det fjerde grunnlovstillegget som «forbyr urettferdige søk og beslag av myndighetene».

– Pluss dusinvis av andre lover, sier han.

Bannon sier også at han ønsker at etterforskningene skal inkludere det han kaller demokratenes «medie-allierte».

– En forferdelig, forferdelig vei

På spørsmål om hvor mye mer aggressiv en andre Trump-periode vil bli, svarer Bannon at:

– Utviklingen av enhver krig, revolusjonen, borgerkrigen, og verdenskrigene – de blir bare mer ubarmhjertige over tid.

Selv antydet Donald Trump senest tirsdag denne uken at han ville forsøke å forfølge politiske motstandere rettslig, om han vinner valget.

– Det er en forferdelig, forferdelig vei de fører oss inn på, og det er svært mulig at det er de selv som må gå gjennom det, sa Trump i et intervju til den høyreorienterte nyhetssiden Newsmax, gjengitt av flere medier deriblant CNN.

Får vite straffen i juli

Trumps straffeutmåling skal etter planen skje 11. juli, etter at en jury i Manhattan forrige uke fant ham skyldig i hysjpengesaken. Aktoratet anklaget Trump for å ha deltatt i en ulovlig konspirasjon for å undergrave integriteten til presidentvalget i 2016, og en ulovlig plan for å undertrykke negativ informasjon, som inkluderte å betale pornostjernen Stormy Daniels 130.000 dollar.

Trumps straff bestemmes av dommeren, og den kan bli fengselstid eller prøvetid.

Biden omtaler Trump som forbryter

Etter at Trump ble funnet skyldig i samtlige tiltalepunkter har president Biden

– For første gang i amerikansk historie forsøker en tidligere president som er en dømt forbryter, å bli president, sa Biden til en gruppe demokratiske støttespillere på et innsamlingsarrangement i Connecticut mandag.

– Men enn hvor foruroligende det er, desto verre er det totale angrepet Donald Trump gjennomfører på det amerikanske rettsvesenet, la Biden til.

Han sa videre at det er «skjødesløst og farlig» å si at rettsvesenet er rigget fordi Trump og hans allierte ikke liker avgjørelsen.

---

Donald J. Trump, født 14. juni 1946 i Queens i New York.

Han tiltrådte 20. januar 2017 som USAs 45. president.

Trump tapte valget i 2020 mot Joe Biden, og har siden hevdet at valget ble «stjålet» fra ham.

Han er Republikanernes kandidat i 2024-valget.

---

