SV: – Pensjonskrangel kan true satsingen på Forsvaret

Pensjonsspøkelset kan nemlig skape problemer for den store satsingen til Forsvaret, som Regjeringen legger opp til i sin langtidsplan. Det fikk også forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) føle på under den såkalte spontanspørretimen i Stortinget sist onsdag.

– Langtidsplanen er lite verdt hvis man ikke gjør noe med pensjonsspørsmålet. Det er en hovedgrunn til at folk slutter i Forsvaret. Mange unge folk forlater Forsvaret, fordi de ser at de kommer skikkelig dårlig ut av spørsmål om pensjon. Vi må få satt i proppen og stoppet personellflukten nå. Da er pensjonen helt avgjørende. Hvis ikke vil hele oppbyggingen av Forsvaret bli et luftslott, sier Ingrid Fiskaa til FriFagbevegelse.

Hun mener dette er et viktig spørsmål når Stortinget skal behandle den store langtidsplanen for Forsvaret.

Forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), Torbjørn Bongo, sa også før langtidsplanen ble presentert at et vesentlig punkt i planen må være å beholde folk.

– Viktigst for å gjøre det er å gjøre noe med pensjonen. Ansatte i Forsvaret kan få jobber utenfor med lavere lønn, men større pensjon. Tillegg for øvelser, vakter og andre oppdrag er en stor del av inntekten, men teller ikke med når pensjonen skal beregnes, uttalte Bongo.

Helt avgjørende

Fiskaa mener personell er helt avgjørende for at Forsvaret skal fungere.

– Det er disse spørsmålene vi er særlig opptatt av i forbindelse med langtidsplanen. Det er derfor jeg utfordret forsvarsministeren om dette nå. Vi kan ikke vente til om fem år eller noe sånt, før vi tar tak i disse grunnleggende problemene som egentlig er en arv fra tidligere. Men som vi ikke har sett at den nåværende regjeringen har tatt nok tak i, sier Ingrid Fiskaa.

I tillegg mener hun styringssystemer er viktig når langtidsplanen skal behandles i Stortinget.

– Vi kan ikke fortsette å svekke de eksisterende fagmiljøene, som på Andøya og Kjevik. Og man har ikke tatt nok tak i årsakene til personellflukten og en svekket fagkompetanse i Forsvaret, legger hun til.

Ingrid Fiskaa er forsvarspolitisk talskvinne for SV. (Helge Birkelund)

Ba om svar

Fiskaa mener de unge har mistet troen på systemet. Og at forsvarspolitikken i en altfor stor grad har handlet om nye innkjøp, framfor kvalitet, nok folk og systemer.

– Klarer vi ikke å stoppe dette nå svekker det forsvarsevnen, sa Ingrid Fiskaa fra Stortingets talerstol.

Hun ville vite hvilke tiltak forsvarsministeren vil sette i gang for å stoppe denne utviklingen, men var ikke fornøyd med svarene hun fikk.

Svaret til Bjørn Arild Gram (Sp) var at «det foregår en dialog med tillitsvalgte» om pensjonsspørsmålet.

– Jeg håper dialogen har vært der lenge. Det vi trenger er politisk vilje til å løse dette. Når Staten i tillegg har anket en sak om pensjon som går i rettsvesenet, viser de ikke noen utpreget vilje til å løse spørsmålet, sier hun til FriFagbevegelse.

Trygderetten slo i fjor fast at enkelte tillegg utover arbeidstid gir rett til pensjonsopptjening. Nå har Statens pensjonskasse (SPK) anket dommen til lagmannsretten.

Saken viser til at ansatte i Forsvaret ikke får medregnet tillegg for arbeid utover normal arbeidstid i pensjonen. Det vil si at blant annet vakt- og fartøytillegg ikke regnes med.

– Må gjøre mer

Bjørn Arild Gran viste til at Forsvaret har prioritert økt utdanningskapasitet og bedre boforhold, og at det nå skal satses på personalpolitiske tiltak.

– Det vi har gjort er ikke nok. Vi må gjøre mye mer. Vi må både satse på folkene i Forsvaret med forsterkede behov, men også andre tiltak som å finne en balanse mellom arbeid og fritid, sa han.

Han sa imidlertid lite om pensjon, før Fiskaa stilte et oppfølgingsspørsmål.

– Vi skal ha gode pensjonsordninger. Mange i sektoren trives, har det bra, mange jobber mye og har en god inntekt i sum. En del av inntekten er knyttet til variabel lønn. Men dette er ikke en så sentral problemstilling som tidligere, svarte han.

Gram poengterte viktigheten av å ha en dialog med organisasjonene, og finne gode svar.

På direkte spørsmål, svarte han følgende om hvor pensjonsspørsmålet står i dag:

– Det er et forhold mellom partene. Det viktigste vi har jobbet med det siste året, er et lønns- og insentivprosjekt hvor blant annet NOF (Norges offisers- og spesialistforbund) er med. Dette handler om å se på de variable tilleggene. Det igjen kan legge grunnlag for diskusjon om pensjonsløsninger, sier Bjørn Arild Gram til FriFagbevegelse.

