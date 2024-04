80 biler må taues ut av kjøpesentergarasje

I etterkant av en bilbrann i garasjen til kjøpesenteret Vestkanten i Bergen, har Vest politidistrikt gått ut med en bønn til eierne av de rundt 80 bilene som står igjen i parkeringsanlegget.

– Disse bilene må ikke startes, men taues til egnet sted for rensing. Bilister som har parkert i garasjeanleggets underetasje og første etasje må ta kontakt med sitt forsikringsselskap for videre håndtering, skriver politiet på sin X-kanal mandag ettermiddag.

Røyk

Operasjonsleder Tore-André Brakstad sier til Dagsavisen at de fikk en sterk anmodning fra eksperter om å holde bilene parkert på stedet.

– Biler som har stått i et røykfylt miljø må ikke startes, da det vil forverre røykskadene i bilene, ifølge fagfolk. Jeg antar at det dreier seg om at ventilasjonen bringer røyken videre inn i systemet på bilen og fører til at røyk og lukt får feste seg i lang tid. Bilene må renses for røyk først. Men det er ikke fare for motoren, sier operasjonslederen.

Nå må altså de berørte bilene hentes en og en av bilbergere i den trange garasjen.

– Hvordan det skal organiseres legger ikke vi oss opp i. Det blir opp til forsikringsselskap og tauebilselskapene å koordinere dette. Det vil nok ta en del tid, og en del må belage seg på å måtte vente, men det var slik det var ønskelig fra forsikringsselskapene å gjøre det. Det blir i alle fall en god dag for bilbergingsselskapene, sier Brakstad.

Uviss årsak

Tidligere på dagen var brannvesenet på stedet og slukket en brann i et kjøretøy. Slukningsarbeidet tok rundt en halvtime, og en person fikk røykskader i forbindelse med brannen. Vedkommende ble tilsett av helsepersonell på stedet.

Årsaken til brannen er foreløpig uviss.

– Bilen som brant er tauet ut fra parkeringsanlegget og skal videre til undersøkelser, sier Brakstad.

