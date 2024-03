Mistenkt tyv reddet opp av sjøen ved Laksevåg

Klokka 14.31 ble det meldt om et tyveri fra bedrift i Laksevåg. Politiet rykket ut for å søke etter en mann som er mistenkt for et mindre tyveri, men han forsvant fra stedet. Klokka 15 22 kom det en ny observasjon av mannen fra et vitne, ifølge politiet.

– Han hoppet da i sjøen ved Sørevågen for å unndra seg politiet, opplyser Vest politidistrikt.

Mannen svømte mellom noen båter og lekter, og politiet mistet ham av syne. Deretter ble han funnet av dykkere under et kaianlegg, men mannen ville først ikke opp. Etter litt samtale, fikk de ham til slutt på land, ifølge politiet.

Les også: Kjønnsforsker knuser myter om «tinderfisert sexkultur»

Les også: Dette er de norske, voldelige ekstremistene