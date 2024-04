Sommerdekk i vinterland kan koste både liv og lappen

Våren er sky, og kvier seg for å starte for fullt. Derfor har store deler av Sør-Norge nå igjen et lag hvitt over seg.

De som tok gode kjøreforhold på forskudd og skiftet til sommerdekk, bør derfor la bilen stå. Hvis ikke kan det få alvorlige konsekvenser.

Ulykker, bot og egenandel

– Den mest alvorlige er jo at du i verste fall kan skade både deg selv og andre. Det er en konsekvens som kanskje ikke mange tenker så mye på. Mange tenker nok mest på hva politiet og forsikringsselskapet vil si, men det er dét som er den virkelige konsekvensen her.

Det sier Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If. Han forklarer at her opererer alle instanser for å forhindre nettopp dette.

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i If. Han er tydelig på at sommerdekk ikke har noe på vinterføre å gjøre. (If forsikring)

– Politiet kan ilegge deg en del forskjellige straffereaksjoner, av litt varierende art. Dersom du blir innblandet i en ulykke, og ikke er riktig utstyrt for føret, og dette har sammenheng med ulykken, kan forsikringsselskapet si at her må du ta en større del av kostnaden selv.

Følger du ikke kjøretøyforskriften om å være riktig «skodd» for været, risikerer du både å måtte punge ut rundt 1.000 kroner dekket, men også å miste førerkortet. Hva som er føret, kan være veldig forskjellig, avhengig av hvor du er og til hvilken tid, forteller Clementz.

– Men dette er ditt ansvar. Er det snøføre, så kan du ikke kjøre på sommerdekk. Enkelt og greit!

---

Derfor skifter vi dekk

– På vinterdekk går dekkmønsteret på tvers, med tversgående riller. De har også det som kalles seipinger, små lameller i dekket, som gjør at du får bedre tak på glatt underlag og snøføre. Med bedre tak, bremser du raskere på slikt føre, sier Sigmund Clementz i If.

Clementz forteller at gummien i vinterdekk også er såpass myk at den gir dårlige bremse- og kjøreegenskaper i varmt vær.

Og slik fungerer sommerdekkene:

– På sommerdekk er rillene langsgående rundt hele dekket. Disse rillene er der for å frakte bort vann, hvis du for eksempel skal bremse i en sølepytt. Om det er mye vann i veibanen, reduseres faren for vannplaning.

---

Gjelder dekkskiftefristen egentlig deg?

Mange bilister har mandag etter 2. påskedag som frist for å skifte til sommerdekk, og dette er kanskje årsaken til at noen nå sitter med sommerdekkene i vinterføre-postkassa. Men denne fristen gjelder for piggdekk i Sør-Norge, forklarer Clementz.

– Det er en frist som min generasjon, og mange eldre enn meg, forholder seg til. Selv om de ikke har piggdekk lenger, tenker de på dette som en frist for vinterdekkene. Men vinterdekk kan du egentlig kjøre så lenge du vil, sier han.

Han legger til at man likevel bør skifte til sommerdekk når det blir varmt i været.

– Gummien i vinterdekk er såpass myk at den gir dårlige bremse- og kjøreegenskaper i varmt vær.

Skulle du likevel farte rundt på piggdekk etter denne mandagen etter 2. påskedag, er det ikke sikkert du skal ha skjenn av verken politi eller vegvesen.

Føre var

– Det kommer helt an på hvordan føre der du er, og dit du skal, er. Selv om det står at du er pålagt å ta av piggdekkene denne datoen, er det fremdeles den generelle regelen om at du skal være riktig skodd etter vær og føreforhold.

Clementz forteller at det er veldig få i områdene rundt Oslofjorden som har piggdekk, men skisserer et eksempel til nytte for de som likevel pigger seg der, eller andre steder:

– Hvis det fortsetter med snø, og det er full vinter i tre uker til, så kan du ikke skifte til sommerdekk og kjøre rundt på dem. Da må du bare kjøre på de piggdekkene, i den grad du har det. Så kan det være at det er gode forhold der du er, men du skal opp til hytta, og veiene der vet du er dårlige. Da vil du garantert møte forståelse hos politiet om du blir stoppa, og forteller at på Ustaoset er det snø, og du har ikke mulighet til å bruke andre dekk.

– Så sant du ikke møter på en tjenesteperson som er med på NM i regelrytteri, så tror jeg dette går veldig veldig bra, ler Clementz.

