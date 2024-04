New York rammet av jordskjelv: – Ett av de største siste 100 år

Et moderat jordskjelv rystet millionbyen New York fredag formiddag lokal tid. I følge NTB er det ikke meldt om skader.

Skjelvet hadde en styrke på 4,8 og hadde sitt episenter i nabostaten New Jersey, melder det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

I New York forteller folk at de merket rystelsene godt og hørte en dyp buldring.

Men brannvesenet i New York sier de ikke har fått meldinger om at noen har kommet til skade.

Frykter etterskjelv

New Yorks guvernør Kathy Hochul har uttalt at hennes administrasjon tar fredagens jordskjelv med en styrke på 4,8 svært alvorlig.

– Vi tar dette ekstremt alvorlig, og her er grunnen: Det er alltid en mulighet for etterskjelv, sa Hochul på et pressemøte fredag og fortsatte:

– Dette er ett av de største jordskjelvene som har rammet østskysten de siste hundre årene.

New York City innførte bestemmelser om jordskjelvsikkerhet i bygningslovgivningen i 1995, men i følge New York Times ble de fleste av byens rundt 1 million bygninger bygget før det. Mange av dem regnes som sårbare for jordskjelv.

En lav rumling kunne merkes minst så langt sør som til Baltimore, der president Biden etter planen skal besøke i ettermiddag amerikansk tid.

Eldre enn vestkysten

Fjellformasjonene som utgjør USAs østkyst er betydelig eldre enn de på vestkysten - flere hundre millioner år eldre, ifølge CNN og USGS. Det gjør dem mye tettere. Forestill deg at du legger venstre hånd på en skiferplate og banker på den med høyre hånd. Det vil du kjenne. Det er slik østkysten er dannet.

Men tenk deg nå at du legger hånden din på en innkjørsel med småstein. Sånn er vestkysten. Så selv om jordskjelv har en tendens til å være mye kraftigere i den vestlige delen av landet, merkes de ikke på langt nær så langt unna som svakere skjelv i øst, skriver CNN.

