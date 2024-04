Kostbar solformørkelse

Den 8. april 2024 vil en liten del av jordkloden bli mørklagt i omtrent fire minutter når en total solformørkelse - en astronomisk hendelse der solen, månen og jorden står perfekt på linje - blokkerer solstrålene fullstendig i den såkalte totalitetsbanen.

Solar-Eclipse-Path-of-Totality En total solformørkelse 8. april vil være synlig over store deler av Nord-Amerika. Anslagsvis 44 millioner mennesker bor innenfor den totale solformørkelsens bane, som strekker seg fra Mazatlan i Mexico til Newfoundland. 32 millioner av dem befinner seg i USA. (AP Photo/AP)

Banen er bare ca. 185 km bred og dekker en del av det nordlige Mexico, USA og det sørøstlige Canada. For de som er heldige nok til å bo i totalitetsbanen, er det enkelt å oppleve solformørkelsen ved å gå ut med beskyttelsesbriller. For alle andre gjelder det å reise.

De som reiser for å se solformørkelsen, må regne med å punge ut for flybilletter, bensin, losji og mer til - men siden den neste totale solformørkelsen ikke inntreffer i USA før om 20 år, er det verdt det for disse reisende, melder BBC. De har intervjuet en rekke personer som bruker alt fra 4000 til 20 000 kroner for å få oppleve det sjeldne fenomenet.

Områder hvor formørkelsen delvis vil være synlig er i Vest i Europa, Nord-Amerika, Nord i Sør-Amerika, Stillehavet, Atlanterhavet, Arktis, skriver timeanddate.no

Les også: Kjønnsforsker knuser myter om «tinderfisert sexkultur»

Les også: Dette er de norske, voldelige ekstremistene

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen