300 barn ber om hjelp til jul

Ønskelista på organisasjonens Facebook-side er lang. Aldri har så mange bedt Hjelp oss å hjelpe Østfold om bistand.

I år er det alle mennesker i ulike familiesituasjoner som ber om hjelp. Familier, aleneforsørgere og besteforeldre. Alle kategorier, forteller leder Liza Marie Thorvaldsen.

– Kort og godt, mange klarer ikke sine daglige utgifter. Jula skal gjerne være hygge, forventninger, kos og familie. Men når man ikke får endene til å møtes i hverdagene, blir selv utfordringen med å få kjøpt en liten julegave til barnet vond å bære, sier hun og legger til:

– Da jeg nylig fikk oversikt over hvor mange barn vi må hjelpe, tok gråten meg.

Trenger varme klær

Barnas ønskeliste er mer fylt opp av bruksting enn tidligere. Varme jakker, gensere, sko, sokker og truser. Ved, julestrømper og førjulsopplevelser står også på lista.

– Mat og klær må selvfølgelig prioriteres av mange. Kino og badeland noe man kan se langt etter. Tenk om jeg kunne ha invitert alle til å se: «Den første julen i Skomakergata». Et lite lyspunkt i førjulstiden. Alle ønsker å se den, men ikke alle kan dessverre, tenker Liza Thorvaldsen.

Thorvaldsen forteller at organisasjonen sliter med å få inn nok gaver og matgavekort til alle som ber om hjelp.

– Vi er ikke overrasket. Familiene må jo først ha mat på eget bord. Hva er det vi ønsker? Egentlig alt. Det er stort behov av undertøy i alle størrelser, for dette er ikke noe vi gir ut brukt. Julepynt og tre trenger vi. Mange har ikke julepynt, og det er litt trist.

Julegaveønskene fra barna er varierte, men i år er det mange som ønsker seg bruksting. Fra gutt (5) som ønsker seg elektrisk tannbørste til jente (15) som ønsker seg korte sokker i størrelse 38-39. (Skjermdump / Tomm Pentz Pedersen)

Ta kontakt

Antallet henvendelser til organisasjonen Hjelp oss å hjelpe Østfold blir i år hinsides og himmelhøyt, som leder Liza Thorvaldsen selv beskriver det. Som alenemamma kjenner hun seg godt igjen når fortvilte foreldre og enslige tar kontakt for å få hjelp. Likevel bruker hun mange timer hver uke på frivillig innsats. Til telefonsamtaler, svare på meldinger, organisere, hente og levere. For andre.

– Jeg kan ikke trekke fram detaljer i utallige samtaler jeg har hatt. Men tårene mine triller fort når folk endelig tar sats og forteller hva de sliter med. Tårer som også blir gledestårer når man ser hva vår hjelp betyr for mange. Samtidig blir jeg forbannet når våre politikere ikke ser hva som skjer her i landet, sier hun og avslutter med en klar oppfordring:

– Hvis du nå sitter hjemme og gruer deg til jul. Ikke vet hvordan du skal få økonomien til å gå opp. Ta kontakt med meg, så tar vi en prat. Jeg har taushetsplikt og er veldig snill.

Hjelp oss å hjelpe Norge

Non-profit frivillighet for narkomane, hjemløse, enslige, familier, studenter, eldre og alle andre som trenger det i Norges land.

«Hjelp oss å hjelpe» ble til på grunn av en enkel Facebook-status. Det ble etterlyst varme klær til narkomane og hjemløse i Oslo. Dette spredde seg som ild i tørt gress og flere startet opp rundt om i landet.

Det er nå flere avdelinger og mange kontaktpersoner rundt om i landet. Det satses på gjenbruk for å spare miljøet, samtidig som man hjelper mennesker med behov for det organisasjonen kan bidra med.

Kilde: Hjelp oss å hjelpe

Flere frivillige bistår

Som Dagsavisen nylig fortalte har fellesskapet av hjelpeorganisasjoner i «Gode naboer», Askim i sju år bidratt til at barn i familier med begrensede økonomiske ressurser får julegaver, med prosjektet «Juletre med mening».

– Det blir flere og flere som har trang økonomi. Behovet større i år enn tidligere, sa frivillig Anne Tallaksen til Dagsavisen.

230 kort med barnas ønsker blir hengt opp på julegrana i Askim. Etter julegateåpning flyttes hjertekortene inn på trær i kjøpesenteret. På forsiden av det nummererte hjertekortet står barnas julegaveønske, baksiden med informasjon om hvor gaven skal leveres.

– Et system som krever litt oppfølging. Men enkelt å gjennomføre for givere. Du tar med deg en lapp, kjøper gaven som er ønsket og leverer den til oss her på kontoret i Askim frivilligsentral, forklarte Tallaksen.

Dukke, vinterjakke, brettspill, Lego og gavekort på kino er eksempler fra barnas julegaveønsker tidligere år. – Moderate gaver. Noe som tegner et bilde av den økonomiske situasjonen i hjemmet, mener frivillig Anne Tallaksen i Indre Østfold. (Privat)

– Hva er det barna ønsker seg?

– Mye forskjellig, men moderate gaver. Noe som vel tegner et bilde av hvordan den økonomiske situasjonen er i hjemmet.

– Nav forteller også at barna ofte kommer med ønske om leker og gjenstander som var populære forrige jul. Barna håpet nok i det lengste, men ønskene ble ikke innfridd. Da kommer de på våre lister året etter, svarte Anne Tallaksen til Dagsavisen og la til:

– Sammenlignet med tidligere kunne vi sikkert doblet antallet hjertekort i år.

