Dro hjem fra verdens største festival: – Renvasking av krigsprofitører

Det norske funkbandet Fieh, med låtskriver og vokalist Sofie Tollefsbøl i spissen, sitter på flyet hjem fra Austin i Texas, på vei hjem fra bransjefestivalen South By South West (SXSW), hvor Fieh avbrøt siste spillejobb i protest.

South by Southwest (SXSW) har vært arrangert siden 1987, og regnes som verdens største med over 1400 artister på plakaten årlig, og rommer 28 000 deltagere.

Artistene på SXSW må selv betale for reise og overnatting. Betaling er 100 dollar for soloartister og 250 dollar for band, eller tilgang til andre aktiviteter på festivalen.

Fieh har brukt 140.000 kroner på å skulle spille på SXSW, men har i likhet med en rekke andre internasjonale artister, snudd og boikottet festivalen. Dette på grunn av at SXSW er finansisert av den amerikanske hæren. Hovedgrunnen til boikotten er at US Army sender våpen til det israelske militæret (IDF) – våpen som har tatt livet av 13.000 palestinske barn siden 7. oktober 2023.

Senest denne uka uttalte Unicef at en hel generasjon palestinere kan gå tapt som følge av krigføringen.

Protesterer mot våpenprodusent og U.S. Army

På Fiehs Instagramprofil står det at de boikotter i protest mot at U.S. Army er «super sponsor» av årets SXSW-festival.

«Gitt USAs direkte støtte, økonomisk og ellers, til det pågående folkemordet i Gaza, fikk denne informasjonen oss til å føle oss intenst ukomfortable», skriver Fieh på Instagram.

Videre nevner de at de også er blitt gjort oppmerksom på at våpenprodusenten RTX Corporation får en plattform på SXSW.

«RTX er forsvarskontraktører som lager våpnene som IDF bruker til å bombe Gaza. Vi ønsker å bidra til boikottbevegelsen, og stå i solidaritet med Palestina, selv om vi dessverre fikk vite om denne informasjonen for sent».

– Vi tømte hele bandkassa og lånte litt til for å komme oss til Amerika, forteller Sofie Tollefsbøl, vokalist og låtskriver i Fieh, på flyet hjem over Atlanterhavet.

Bandet fikk spilt noen konserter før de ble oppmerksomme på den amerikanske hærens finansiering, og våpenprodusenten RTX’ arrangement. Det ble kun en offisiell konsert under SXSW før de fikk vite om boikotten. Fremfor å spille sin siste offisielle SXSW-konsert, dro heller Fieh videre til Dallas og spilte en annen festival.

– Visste dere ikke om finansieringen før dere dro?

– Nei. Vi fikk vite om det mens vi var i Austin.

Renvasking av krigsprofitører

Tollefsbøl har lite til overs for krigsprofitører som prøver å renvaske omdømmet sitt gjennom sponsing av kulturarrangementer.

– Selskapet RTX, som produserer våpen Israel benytter i folkemordet på Gaza, var til stede på teknologikonferansen festivalen holder. SXSW argumenterte for at RTX utvikler «banebrytende teknologi» og derfor er på festivalen. Det tviler jeg ikke på at de gjør, men problemet med denne banebrytende teknologien er at den brukes til å ta livet av palestinere.

Det er positivt for et selskap å delta på en slik folkefest kombinert med konferanse, og å kunne presentere selskapet sitt der de er omringet av kultur og god stemning. Jeg tviler på at RTX reklamerer for produktene sine med bilder av drepte palestinere, for å si det sånn.

Tollefsbøl har heller ikke noe til overs for at den amerikanske hæren er sponsor for festivalen.

– Det er ikke noe nytt at selskaper som profiterer på krig, død og fordervelse, prøver å renvaske sitt omdømme ved å knytte navnet sitt til folkefest, kultur, utvikling av teknologi og ting vanlige folk har et positivt bilde av, mener Tollefsbøl.

Fieh under årets South By South West-festival i Austin, som de valgte å forlate i protest. (Tord Litleskare)

Hun forteller videre at de har hatt en runde i Norge med Kongsberg Gruppen sin sponsing av Kongsberg Jazzfestival.

– Boikotten viste seg effektiv der.

– Har dere snakket med de andre artistene? Hva sier de?

– Jeg snakket med et amerikansk band og en østerriksk artist om det. Alle de sa at de heller ikke visste om dette før de kom til Texas.

Fieh hang en del med Beharie og hans band, som også med å boikotte sin siste konsert samme dag som dem.

Hun forteller også at hun snakket med lokale folk fra Austin. Noen sa at de synes det hadde vært bedre om bandet protesterte fra scenen.

– Ei jente sa til meg at jeg måtte passe meg for hva jeg sa på scenen, siden det tross alt er Texas, og at vi burde prioritere vår egen trygghet. Men jeg tror ikke å framføre et budskap fra scenen ville fått samme oppmerksomhet som boikott.

– Dessuten tror jeg at de som sa at vi burde komme med budskap fra scenen til meg, var bekymra for det dårlige ryktet festivalen nå får, for festivalen betyr mye for byen Austin.

Eurovision:– Bilde på vestens hykleri

– Hvilket signal sender dette til Norge, med tanke på Eurovision?

– At Russland er utestengt fra Eurovision, men ikke Israel, er det ultimate bilde på vestens hykleri. Når NRK og EBU-direktøren sier at «Politikk ikke skal blandes inn i Eurovision», samtidig som de har utestengt Russland, blir det så åpenbart latterlig. Det tror jeg det er flere og flere, kanskje særlig unge folk, som reagerer veldig sterkt på.

– Er det utelukkende Gaza som er saken, eller at festivalen finansieres av den amerikanske hæren i utgangspunktet?

– Jeg synes at den amerikanske hæren er en ekstremt upassende sponsor av et kulturarrangement, forsåvidt uavhengig av folkemordet på Gaza, men det er klart at det smakte ekstra ille i år på grunn av det.

– Hva er deres beskjed til SXSW og andre festivaler med lignende finansiering framover?

– Det gjør vondt for mange kunstnere å ha kunsten sin et sted hvor selskaper som profiterer på krig og død får promotere seg selv.

– Noen ganger gjør man det kanskje uten å vite det, noen ganger er man kanskje nesten tvunget til det, eller man har ikke råd til å takke nei, men jeg tror og håper at veldig mange kunstnere kommer til å reagere på slik type finansiering.

Fieh, Øya 2022. (Mode Steinkjer)

Ifølge Time Magazine har disse artistene valgt å boikotte SXSW i år:

Eliza McLamb, TC Superstar, Mamalarky, Proper, The Curls, c*mgirl8, Horse Jumper of Love, Abe Batshon, Buffalo Nichols, Buggin, BODEGA, The Armed. TAGABOW, Farmer’s Wife, Mei Semones, MEDUSA, TC Superstar, Omni, Trauma Ray, Mamalarky, Subsonic Eye, Birthday Girl, Groa, Winona Forever, Little Marzan. Tetchy, Discovery Zone, Friend, Lady Apple Tree, Allegra Krieger, Jess Cornelius, Lip Critic, Godcaster, Lucía Beyond, Gel, May Rio, Greg Freeman, babybaby_explores, The New Eves, Ben Aqua, Bloomsday, Strange Joy, Reyna Tropical, Being Dead, Proper, Enola Gay, Gavin James, Robert Grace, Chalk, Soda Blonde, Madison Baker, Luge, Vilagerrr, Font, Fust, Kolb, Frances Chang, Sarah Morrison, This is Lorelei, Conchúr White, Fantasy of a Broken Heart, Tomato Flower, Merce Lemon, Gold Dime og Vera Ellen.

I tillegg til norske Beharie og Fieh.

Texas’ guvernør Greg Abbott responderte på protesten i et innlegg på X tirsdag, der han sa: «Ha det. Ikke kom tilbake.»

