Denne brodde-trenden tar av: – Ekstrem økning

At vi nordmenn blir flinkere til å sikre oss mot fall på isen, merkes spesielt hos utsalgene som tilbyr brodder og piggsko.

– Vi merker økt etterspørsel etter begge deler, forteller Carlo Aloysius Marques, VP Workshop Services hos XXL Sport & Villmark.

Men når det kommer til sklisikring, er det en tredje metode som tar helt av.

– De siste årene har det vært voksende interesse for pigging. Jeg vet ikke hva det kommer av, men etter at vi begynte å tilby det for en del år siden, har det vært en jevnt stor etterspørsel. Det er klart vær og vind er utslagsgivende for salget, men det har vært en ekstrem økning i salg på pigging av sko, forteller Marques.

Å pigge sko, vil rett og slett si at du setter pigger i skoene dine, i stedet for å bruke brodder som festes til skoene og kan tas av og på.

Enten kjøper du sko du vil ha pigget, eller så tar du med deg et par brukte sko som du liker, og får dem pigget.

Carlo Marques i XXL har registrert at kundene foretrekker å pigge skoene sine. (Privat)

Permanente pigger

Selv om de fleste av oss nok tenker på skobrodder som et relativt nytt fenomen, må vi helt tilbake til vikingtiden for å finne de første eksemplene på brodder til sko: Det er funnet brodder datert tilbake til tidsrommet 800 e.Kr til 1100 e.Kr.

To brodder ble funnet i Öde by, Medelpad i Sverige. Disse ble funnet i 1939 og finnes nå i Statens historiska museum i Sverige. De var mest sannsynlig av typen man kan ta av og på.

Senere, på 1800-tallet, pigget man hælen på skoene – noe som var forbeholdt rikinger, siden piggene var permanente – og de færreste eide flere par sko.

Dagens pigger er også permanente, noe som er lurt å tenke på hvis du vurderer å pigge et par sko. Både nye og gamle sko kan pigges, enten hos et utsalgssted som har den tjenesten, eller så kan du også pigge skoene selv med pigger og spesialverktøy du får kjøpt på blant annet Felleskjøpet.

– Det er mange som kommer inn med brukte sko for å pigge. Om de har gode sko, som de vil fortsette å ha, så kan de gjøres om til vinterpar. Løpere kommer gjerne med et slitt par løpesko, pigger dem og bruker dem om vinteren og i dårlig vær. Det er positivt, for det forlenger levetiden til skoene, sier Marques.

male or female winter boots walking on snowy sleet road Piggsko har permanente pigger under sålen. I år har er det stadig flere som velger å pigge skoene sine, ifølge bransjens salgstall. (Peppersmint/Getty Images/iStockphoto)

Bruken avgjør

Når det kommer til brodder, altså de du kan ta av og på, er det de kraftigste typene som selger best.

– Salget av dem har økt mer. Kanskje folk tidligere har kjøpt en rimeligere variant, og bestemmer seg for å investere i noe mer robust. Det er stor forskjell i kvalitet når du kommer opp på fire-fem hundre kroner, sier Marques.

Brodder til bruk på støvler Kraftige brodder gir best sklisikring, og kan tas av og på etter behov. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB (Ole Berg-Rusten/NTB)

De kraftigere broddene kan være laget av kjetting, og mange av dem har tagger som stikker lenger ut, enn de broddene som er laget av gummi.

– Jo større tagger, jo bedre feste. Men det er også ofte en bedre festeanordning på de litt dyrere variantene.

– Er det mest voksne, eller også barn og ungdom, som kjøper brodder?

– Det er for det meste voksne, og kanskje unge voksne. Det finnes brodder til barn på markedet, men de minste vi har, er størrelse Small, som passer skostørrelse 35–38.

Marqeues sier at dersom man ønsker sklisikring til barn, er pigging et alternativ.

– Ta med vinterskoene til barna, så kan vi sette pigger i.

– Er det noen fordeler med pigg i forhold til brodder?

– Brodder er mer universale og gode, og kan tas av og på når du skal inn i offentlige bygg. Pigg er rettet mot løpere og turgåere, og kan ikke tas av. De er permanente på skoen etter at de er pigget. Piggsko blir veldig glatt på fliser innendørs og mange steder har forbud mot brodder og pigger inne.

– Hva velger du selv å bruke?

– Til løping velger jeg å pigge mine egne sko. Hvis jeg skal gå i sentrum, er det brodder, som jeg kan ta av og på ved behov, sier Marques.

