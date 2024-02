Ber Norge etterforske krigsforbrytelser i Gaza

Navi Pillay, lederen for FNs granskningskommisjon for Israel og Palestina, mener norsk politi bør etterforske krigsforbrytelser. Hun håper flere land vil gjøre det samme. Kripos vurderer for tiden en anmeldelse av tre sentrale israelske ledere for forbrytelser mot menneskeheten levert av professor Terje Einarsen og de juridiske organisasjonene ICJ-Norge og Forsvar Folkeretten.

FN-toppen Navi Pillay kjenner godt til den norske anmeldelsen.

– I den situasjonen vi er i, er det veldig viktig at et land som Norge griper inn. Det vil forsikre folk om at alle land har et ansvar i en situasjon der et land åpenbart bryter internasjonal lov, sier Pillay til NTB på telefon fra Durban. Lederne i flere store norske hjelpeorganisasjoner støtter forslaget, melder NTB.

I et brev lagt ut på Den norske Helsingforskomités hjemmesider ber de om at også norske myndigheter starter sin etterforskning av krigsforbrytelser og brudd på Folkeretten på Gaza.

«Vi ser med bekymring hvordan folkeretten settes til side av mange stater. Hadde den blitt fulgt, hadde det ikke vært blodige konflikter i Ukraina, Syria, Jemen, Etiopia, Sudan, Israel, i og rundt Gaza og mange andre steder. Vi mener at Norge kan gjøre mer for å styrke etterlevelsen av den.»

«Det vil ikke stoppe krigen, men vil være et viktig bidrag til å legitimere og styrke folkeretten. Etter vår mening er dette nøkkelen til å øke folkerettens gjennomslagskraft og beskyttelsen av sivile», står det blant annet i brevet.

Har jurisdiksjon

– Dette regnes som etterforskningen av forbrytelser mot menneskeheten, og så er det selvfølgelig høyst sannsynlig også krigsforbrytelser. Norge har jurisdiksjon både gjennom universell jurisdiksjon og gjennom vår egen straffelov fordi det befinner seg mange norske borgere, rundt 270 personer, på Gaza, sier generalsekretær i Den norske Helsingforskomité, Berit Lindeman.

Berit Lindeman i Den norske Helsingforskomité. (Den norske Helsingforskomité.)

Hun minner om at det allerede er en etterforskning i gang om folkemord som er åpnet av den internasjonale folkerettsdomstolen i Haag.

– Og vi mener at Norge også bør bidra, både fordi vi har rettslig interesser, og fordi vi bør være med å legge press på overgriperne og bidra til å ansvarliggjøre de som begår de grove overgrepene i og rundt Gaza, ikke bare Israel, men også Hamas. Brevet vårt er lagt inn som en støtte til den anmeldelsen som Den internasjonale juristkommisjonen og Forsvar folkeretten leverte tidligere. Den peker på noen enkeltpersoner, spesielt tre navn, som særlig bør bli etterforsket, men det er ikke begrenset til dem, sier Lindemann.

Ansvarliggjøring

Ifølge NTB vurderer nå Kripos en anmeldelse mot Israels forsvarsminister Yoav Gallant, forsvarssjef Herzi Halevi og Benny Gantz som sitter i statsminister Benjamin Netanyahus krigskabinett.

– Hva slags konsekvenser kan dette få for dem og for krigen?

– Etterforskningen kan etter hvert lede til en ansvarliggjøring. Vi mener også har en viktig preventiv virkning. Nå tror ikke vi at vår anmeldelse, eller den etterforskningen som pågår nå, stopper krigen i seg selv. Men, en intens etterforskning gjennom alle de instanser hvor det er mulig å etterforske kan forhåpentligvis bidra til å begrense eller stoppe angrepene, sier Berit Lindeman.

– Det er allerede sendt et krav til Israel om å begrense skadene med bakgrunn i det man mener kan være et folkemord. Så er det etter hvert den internasjonale straffedomstolen. Der kan enkeltpersoner holdes direkte ansvarlig, og da er forsvarsminister Yoav Gallant en kandidat for en straffesak. ICC vil kunne etterforske så mange som de vil, men i praksis er det bare noen få saker som vil ende i domstolen. Og da er forsvarsministeren en åpenbar kandidat, det samme er sjefen for generalstaben Herzi Halevi og krigskabinettmedlem Benjamin Gans. Alle disse har vært veldig sentrale i beslutningene som er tatt om angrepene på Gaza.

Begge sider bør etterforskes

– Du nevnte også Hamas, mange mener at Hamas ikke får den samme oppmerksomheten for sine krigsforbrytelser – mener dere at også at de bør etterforskes?

– Ja, alle potensielle forbrytelser mot menneskeheten må etterforskes, også de forbrytelser som Hamas har begått. Tilsvarende er det eksempler på overgrep begått av ukrainske militære som også må etterforskes, selv om det er russiske styrker som er aggressoren og bærer den overveldende største delen av ansvaret for grove forbrytelser. Det dreier seg ikke om balanse, men om grundighet og at alle har plikt til å følge internasjonal rett, sider Lindeman.

– Siden vi er dypt involvert i dokumentasjonen av krigsforbrytelsen og andre forbrytelser som pågår i Ukraina mener vi at det er viktig at det er samme engasjement for etterforskning og like store ressurser som blir avsatt til etterforskning også må gjelde for Gaza.

