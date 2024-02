Rettferd for Rafah

De israelske styrkene har nå nådd helt sør på Gazastripen, til den siste byen før Egypts ørken.

Hit, til kanten av stupet, og med ryggen mot veggen, har opp til en million palestinere flyktet. Til en aller siste trygg utpost av Gaza. For å komme seg i sikkerhet fra de fremadstormende israelske styrkene. Herfra kommer de ingen vei, mens Israel har begynt sine luftangrep.

Israel har et valg.

De mange flyktningene har rømt fra nord på den smale landstripa, fra tilsvarende scenarioer som nå venter dem også i Rafah. Det levende marerittet er tilbakevendende. «Angrepene minner oss om hva vi opplevde nord på Gaza, i Gaza by og igjen i Khan Younis», fortalte Yousef Hammash, som jobber for Flyktninghjelpen, sa til Guardian mandag. De palestinske flyktningene, der et stort antall er barn og unge, blir traumatisert igjen og igjen av krigshandlingene.

Det er mye å si om verdenssamfunnets mangel på fordømmelse og evne til å stille koordinerte krav til Israel om å vise nåde. Men når israelerne nå står foran en bakkeoperasjon mot Rafah, er advarslene tydelige. Vår utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) kaller situasjonen katastrofal, og formaner Israel til å avstå fra å angripe videre. Han frykter en bakkeoperasjon vil forverre den allerede dramatiske humanitære situasjonen. Faren er at en invasjon av byen i praksis vil gjøre det umulig å få humanitær hjelp fram.

Presset på Israel øker. Både USA og Kina har vært veldig tydelige på at krigshandlingene nå må stanses, og at de humanitære hensynene må vinne fram. Opposisjon mot verdens to mektigste makter, og skånselsløs videre krig mot uskyldige sivile palestinere, vil på sikt kunne undergrave Israels posisjon.

Israel har et valg. Et valg om å stoppe krigen nå, og finne andre løsninger. Gaza er knust, snart har 30.000 palestinere mistet livet. Spar Rafah, og la byen stå igjen som et symbol på at fornuften og humanismen ikke er død i Israel.

Les også: Amerikansk senator anklager Israel for krigsforbrytelser

Les også: Dette er Rafah, og derfor har byen betydning (+)

Les mer om Israel-Palestina-konflikten

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen