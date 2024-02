Historisk seier: Oljearbeiderne kan gå til sympatistreik med loven i ryggen

I en fersk og enstemmig dom slo Arbeidsretten mandag fast at LO og forbundet IE&FLT lovlig kan støtte de streikende i det britiske selskapet Schlumberger UK (SLB UK) ved å benytte sympatiaksjoner.

Streiken blant forbundets medlemmer i det britiske selskapet skal vurderes etter norsk, ikke britisk rett.

Streikens «nasjonalitet» skal vurderes ut fra tariffkravet og det arbeidet som kreves tariffregulert.

– Arbeidsretten har med denne dommen gitt viktige avklaringer på flere punkter. Denne dommen vil stå seg i 100 år, skriver leder av juridisk avdeling i LO, Atle Johansen, på Facebook.

Reaksjon: Denne dommen er en av LOs største seiere noen gang, mener nestleder

Ni streikende

Striden, som altså havnet i Arbeidsretten, handler om ni medlemmer av det daværende LO-forbundet Industri Energi, som har streiket siden slutten av mars i fjor. De aktuelle arbeiderne jobbet på Ekofisk-feltet i Nordsjøen og er i streik fordi de ikke har lyktes i å få tariffavtale.

De streikende hos SLB UK opplever uakseptable lønns- og arbeidsvilkår, og grunnlaget for streiken er dermed sosial dumping.

Industri Energi har dokumentert 28-30 timer lange arbeidsskift, noe som i i tillegg også utgjør en sikkerhetsrisiko. Forbundet krever tariffavtale for sine medlemmer, noe bedriften nekter å imøtekomme.

Arbeidsgiver har erstattet de ni streikende med annen arbeidskraft. Derfor har streiken liten effekt uten muligheter for sympatistreiker.

Bakgrunn: Oljearbeiderne har streiket i ti måneder. Dette bør du vite om konflikten

Åpner for støtte

Nå har altså Arbeidsretten slått fast at LO og IE&FLT lovlig kan støtte de streikende i det britiske selskapet ved å benytte sympatiaksjoner.

Etter hovedavtalen kan sympatiaksjoner kun gjennomføres til støtte for en annen lovlig hovedkonflikt i Norge.

Norges Rederiforbundet har argumentert for at streiken i SLB UK ikke kommer under norsk rett og at den ikke er «i Norge». Arbeidsretten mente derimot at alle krav til sympatistreik var oppfylt.

– Vi tar dommen til etterretning, og merker oss at Arbeidsretten ga Rederiforbundet medhold i tolkningen av et sentralt og omtvistet vilkår. Dommen avklarer at det ikke er adgang til å aksjonere i Norge til støtte for en arbeidskonflikt i utlandet etter Rederiforbundets hovedavtaler. Dette er en nyttig avklaring som partene kan innrette seg etter for fremtiden, uttaler advokatene Thomas Aa. Rasmussen og Are Gauslaa, som representerte Rederiforbundet, i en kommentar.

Nå kan de derfor gå til neste skritt; sympatiaksjoner.

Det er allerede varslet sympatiaksjon hos Archer, som er medlem i Norges Rederiforbund. LO har i tillegg bedt om forhandlingsmøte med NHO for å iverksette ytterligere sympatiaksjoner, nå når Arbeidsretten har slått fast at det er lovlig adgang til dette.

Les også: Esa lukker sak – Norge får beholde regler om underleverandører

Varslet aksjoner

IE&FLT og LO har allerede varslet sympatiaksjoner, for å sette adskillig mer kraft bak kravet om tariffavtale med SLB UK.

LO har i tillegg bedt om forhandlingsmøte med NHO for å iverksette ytterligere sympatiaksjoner når Arbeidsretten nå har slått fast at det er lovlig adgang til dette.

Arbeidsretten har med denne dommen ryddet opp i flere uklarheter når det gjelder adgangen til sympatiaksjoner, på land og norsk sokkel:

Det er norsk rett og norske domstoler som skal avgjøre lovligheten av streiker som gjelder krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeid i Norge og på sokkelen, også i de tilfellene der arbeidsgiver er et utenlandsk selskap.

Domstolen skal ikke skal prøve hensiktsmessigheten eller forholdsmessigheten av sympatiaksjonen.

Dersom hovedformålet er å støtte tariffkravet til de streikende, er sympatistreiken også lovlig.

Dermed er punktum satt for diskusjonen om særlige krav til virkningen av sympatiaksjonen er gjeldende.

IE & FLT vil, ifølge kommunikasjonssjef Johnny Håvik, ikke kommentere dommen foreløpig, men vil gå ordentlig gjennom dommen før de kommer med en uttalelse.

Les også: Borgerlig alarm om ruspolitikken. For tydelig svar av Kjerkol

Les også: Åge Aleksandersen om forholdet til Ap: – Jeg må passe kjeften min nå (+)

[ Kommentar: Vi skulle ønske han tok feil. Men han har helt rett ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen