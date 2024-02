Samenes nasjonaldag: – Jeg vil slåss mot samehetsen

VADSØ (Dagsavisen): – For min del er det en dag der vi skal markere kulturen vår og hvem vi er. Vi skal huske på historien og reflektere over det som har skjedd med samiske folk gjennom årene. Vi skal sammen kjempe for å få et samfunn som er helt fritt for samehets, sier Eriell Harila-Jensenius.

6. februar er samenes nasjonaldag og den feires over hele landet. Dagen markeres av samer i alle land som har delt Sápmi mellom seg – Norge, Sverige, Finland og Russland. Datoen er valgt til minne om «den dagen i 1917 da samene for første gang våknet til å arbeide sammen som ett folk», ifølge de som vedtok nasjonaldagsdatoen. Det er da snakk om det store samemøtet som fant sted i Tråante (Trondheim) 6.–9. februar 1917.

Samenes nasjonaldag har siden 1992 blitt feiret av stadig flere, og markeringene har blitt stadig større. Stikkord for feiringen er god mat og feststemning. Særlig skoler og barnehager feirer nasjonaldagen aktivt.

– Jeg har vært utsatt for hets

Eriell Harila-Jensenius er mer engasjert enn de fleste av hennes jevngamle. Hun er leder av elevrådet på Vadsø ungdomsskole, hun leder ungdomsrådet i kommunen og sitter i Finnmark ungdomsråd. Der har hun internasjonalt og nasjonalt ansvar for å få fylket til å jobbe for at alle med minoritetsbakgrunn skal føle seg trygge og ivaretatt. Hun er tydelig på at hun skal bli politiker og kjempe mot samehets, som også hun har vært utsatt for.

– Tre av fire unge samer i dag har blitt utsatt for hets. Jeg er en av dem. Det er gjennom nedlatende kommentarer om samer, det kan være stygge blikk og ulike skjellsord for samer. Noe er jo humor, men grensen går et sted. Det går ikke så dypt inn på meg, men alle reagerer forskjellig, sier hun.

Når hun er i kontakt med ungdom fra andre steder opplever hun mye hets i sosiale medier, spesielt på Snapchat.

Dette skal hun også snakke om når hun taler under feiringen på Kooperativet kulturscene i Vadsø tirsdag kveld. Men ikke bare om hets.

– Og så skal jeg snakke litt fint om alt vi har fått til. At vi er på bedringens vei, men at vi enda ikke er helt i mål. For vi må jobbe mot samehets, ikke bare i morgen, men hver eneste dag. Og det er viktig, sier Harila-Jensenius.

- Tre av fire unge samer i dag har blitt utsatt for hets. Jeg er en av dem, sier Eriell Harila-Jensenius. (Børre Haugli)

Startet på barneskolen

Når Dagsavisen møter Harila-Jensenius, stiller hun i kofte, Tana-kofte. Mormoren kommer fra Tana. Samenes nasjonaldag er viktig for Harila-Jensenius, men det startet ikke før på barneskolen.

– På mange måter er denne dagen viktig for meg, fordi familien min er samisk. Jeg ønsker å videreføre alt dette til kommende generasjoner. For meg startet det da vi hadde mange arrangementer på barneskolen. Jeg har tatt på kofta, har holdt tale, vi har sunget og vi har hatt masse aktiviteter. Men på ungdomsskolen skjer ikke det så mye, sier hun.

Nå er Harila-Jensenius en av to i tiende klasse som går på den samiske linja der hun blant annet lærer samisk. Å være same og å være stolt av det, har ikke alltid vært viktig for henne.

– På barneskolen var det en periode jeg egentlig hadde lyst å slutte på samisk. Når man går med kofta så blir man joika etter, men i sjuende klasse fikk jeg gleden tilbake. At det samiske er min identitet, det er hvem jeg er. Jeg er en stolt same i dag, sier hun.

Så mange stereotypier

Til høsten begynner Eriell Harila-Jensenius på videregående skole i Vadsø. Når den er avsluttet blir det studier en eller annen plass i Norge, men hun er krystallklar på at hun skal tilbake til Vadsø etter studiene.

– Jeg skal flytte tilbake til Vadsø etter jeg er ferdig med studiene. Vi må få flere unge til å flytte til Nord-Norge. Og det er en av mine hjertesaker. Jeg vil at mine barn skal vokse opp her. Jeg hadde en trygg oppvekst. Å få være tett på naturen og være en vadsøværing. Det synes jeg er bra, sier hun.

– Hva forteller du jevnaldrende som kommer fra andre steder i Norge om hjemplassen din?

– Jeg forteller at det ikke er som de tror. Det er mange fordommer. Det er mange som tror at man kjører snøskuter til skolen, det så mange stereotypier. Men vi er jo som dem. Det er så mye likt, men samtidig så mye forskjellig. Forskjellig kultur og væremåte.

Harila-Jensenius skal bli politiker og har ambisjoner, men hun tar ikke sikte på partiene på Sametinget.

– Nei, jeg vil jobbe på Stortinget for Arbeiderpartiet, sier Eriell.

---

Samenes nasjonaldag

6. februar.

Datoen for samenes nasjonaldag er valgt til minne om «den dagen i 1917 da samene for første gang våknet til å arbeide sammen som ett folk».

Markeringene varierer fra det helt enkle – som sammenkomst med flagging, samisk mat, og avsynging av nasjonalsangen- til ukelange «festivaler» der ulike organisasjoner, institusjoner, og bedrifter har samisk tema på dagene rundt sjette februar.

Siden 2003 har 6. februar vært offisiell flaggdag i Norge.

---

